Rusya’nın Dağıstan bölgesindeki bir benzin istasyonunda çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetti

AFP’nin haberine göre de bölge yetkilileri Telegram ismindeki haberleşme platformundan, “Bir oto tamir işlemi sırasında yangın çıktı, yangını büyük bir gürültü takip etti, bunun sonucu olarak da insanlar yaralandı ve hayatını kaybetti” açıklamasında bulundu.