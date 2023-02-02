Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin cezaevindeki hali endişe yarattı

Yazan, Antoinette Radford

Unvan, BBC News

bir saat önce

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Mihail Saakaşvili video konferasla katıldığı mahkemede zayıflığını gösterdi

Dünya liderleri, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin video bağlantısı ile katıldığı Çarşamba günkü mahkemede çok zayıflamış şekilde görülmesinin ardından cezaevinden çıkarılması için çağrı yaptı.

Görevi kötü kullanmakla suçlanan Mihail Saakaşvili Ekim 2021'den beri Gürcistan'da cezaevinde bulunuyor. Kendisi bu suçlamanın politik olduğunu savunuyor.

Cezaevine girmesinden bu yana sağlığı belirgin şekilde kötüye giden Saakaşvili, yetkililer tarafından zehirlendiğini iddia ediyor.

Saakaşvili kaçak olarak Ukrayna'ya gittikten sonra sürpriz bir şekilde Gürcistan'a dönmesinin ardından hükümet karşıtı ayaklanma çağrısı yapmış ancak hızlıca gözaltına alınmıştı.

Saakaşvili'nin sağlık ekibi onun cezaevine girdiğinden beri 115 kilodan 68 kiloya düştüğünü bildirdi.

Gürcistan Adalet Bakanı Rati Bregadze ise Saakaşvili'nin kendine zarar verdiğini ve şu anki halinin yemek yemeyi reddetmesinden kaynaklandığını söyledi.

Eski Gürcistan cumhurbaşkanının salıverilmesini isteyen dünya liderleri arasında, yetkililerin ona "işkence yaptığını ve öldürdüğünü" söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de var.

Bir basın toplantısında Zelenskiy şu anki Gürcistan hükümetinin Saakaşvili'yi "öldürmeye" çalıştığına inandığını söyledi.

Saakaşvili 2015 yılında Ukrayna vatandaşlığına kabul edilmişti ve üzerinde "Ben bir Ukraynalıyım" yazan bir tişörtle katıldığı mahkemede yalnızca Ukraynaca konuşmuştu.

Saakaşvili 2015-16 yılları arasında da Odesa'nın batı bölgelerinde valilik yaptı.

Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu da Saakaşvili'nin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Bir sosyal medya paylaşımında, "Muhalefet liderine öldüresiye işkence yapılması Avrupa Birliği'ne girmek isteyen bir ülke için kabul edilebilir değil" yazdı.

Gürcistan'daki işkence mağdurlarına destek organizasyonu Empathy, 1 Aralık'ta Saakaşvili'ye "cezaevinde kalamayacak" bir hastalık teşhisi konduğunu, Gürcistanlı ve yabancı tıp uzmanların onda ağır metal zehirlenmesi bulduğunu iddia etmişti.

Salı günü Avrupa Parlamentosu'nda Saakaşvili'nin sağlığı tartışıldı. Avrupa Komisyonu Bütçe ve Yönetim Sorumlu Üyesi Johannes Hahn Gürcistan hükümetinin ona gerekli bakımı sağlaması gerektiğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl Saakaşvili'nin Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a verdiği notta, el yazısıyla "SOS. Ölüyorum, çok az vaktim kaldı" ifadesi bulunuyordu.