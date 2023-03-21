Ukrayna'dan Kırım açıklaması: Rus seyir füzeleri imha edildi

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32 dakika önce

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Kırım’ın kuzeyinde, demiryoluyla taşınan Rus seyir füzelerinin imha edildiğini açıkladı.

Kırım, 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilmişti.

Ukrayna istihbaratı, patlamalarda imha olan füzelerin Rusya'nın Karadeniz Filosu tarafından kullanılması amaçlanan Rus Kalibr-NK seyir füzeleri olduğunu duyurdu.

Kailbr füzeleri, son aylarda Ukrayna şehirlerine ve altyapısına yönelik saldırılarda yaygın olarak kullanıldı.

Rusya'nın atadığı Canköy Canköy Valisi, saldırının silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile gerçekleştirildiğini söyledi.

Ukrayna TV’sine konuşan bir kent sakini, henüz doğrulanmamış haberde, 30 dakika boyunca süren patlamaların Canköy’ün bir kısmını elektriksiz bıraktığını belirtti.

Canköy Valisi Ihor Ivin, düşürülen bir SİHA’dan fırlayan şarapnel nedeniyle bir kişinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Herhangi bir askeri hedefin hasar görüp görmediğine dair bir bilgi paylaşmayan Ivin, yerel medyaya yaptığı açıklamada çok sayıda evde yangın çıktığını ve enerji şebekelerinin zarar gördüğünü söyledi.

Rus müfettişler, ilk bulgulara göre bir konutun ve dükkanın hasar gördüğünü, tüm hedeflerin sivil olduğunu bildirdi.

Rusların Kırım’daki en üst düzey yetkilisi Sergey Aksyonov, Canköy yakınlarındaki hava savunmasının etkinleştirildiğini ve durumun kontrol altında olduğunu söyledi.

Canköy, Kırım ile işgal altındaki Ukrayna'nın diğer bölgeleri arasında bir demiryolu merkezi olarak kullanılıyor.