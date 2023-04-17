Havacılık sektöründe karbon azaltımı ‘bilet fiyatlarını artıracak’

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51 dakika önce

İngiltere’de Sustainable Aviation (Sürdürülebilir Havacılık) adlı birlik, sektördeki karbon salımı azaltma faaliyetlerinin bilet fiyatlarını artıracağını açıkladı.

Bunun nedenleri arasında, karbon salımı daha düşük olan yakıtların daha pahalı olması ve şirketlerin bu farkı müşterilerine yansıtma ihtiyacı gösterildi.

British Airways gibi havayolları, Heathrow gibi havalimanları ve Airbus gibi uçak üreticilerinin üye olduğu birlik, artan fiyatların az sayıda kişiyi uçmaktan vazgeçireceğini, 2050’ye gelindiğinde yıllık yolcu sayısının 250 milyona çıkmasının beklendiğini duyurdu.

Net sıfır karbon salımı hedefine ulaşabilmek için İngiltere’de 2050’ye gelindiğinde tüm uçuşların dörtte üçünün sürdürülebilir yakıtlarla gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Bu yakıt tarımsal atıklar gibi kaynaklardan üretiliyor ve geleneksel jet yakıtlarına göre yüzde 70 daha az karbon salımına yol açıyor.

Fakat maliyeti de geleneksel yakıtların kat kat üzerinde.

Şirketlerin geri kalan karbon salımlarının etkilerini nötrlemek için yapması gereken harcamalar da ek maliyetlere yol açacak.

İngiltere’de sürdürülebilir yakıt üretimi için, hükümetin de yatırımlarıyla yeni tesisler planlanıyor. Bunların sayısı beşe kadar çıkabilir.

Sıvı yakıt yerine elektrikle çalışan uçaklar da sektörün denemekte olduğu bir diğer teknoloji.

Bugüne kadar çok sayıda elektrikli uçuş gerçekleştirilse de, taşınması gereken pillerin ağırlığı, bunların ticari uçaklarda kullanılmasının önüne geçiyor.

Orta vadede bu durumun değişmesi beklenmediği için sektör elektrikli uçaklardansa daha düşük karbon salımı olan yakıtlara odaklanmış durumda.