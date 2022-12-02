B﻿iden'ın 'Putin'le görüşebilirim' mesajına Kremlin'den yanıt: Bu koşullarla değil

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54 dakika önce

Rusya'da Devlet Başkanlığı Sözcüsü, ABD Başkanı Joe Biden'in, Ukrayna'daki savaşı bitirmeye niyeti olduğunu gösterirse Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olduğu yolundaki açıklamasına olumsuz bir yanıt verdi.

ABD Başkanı Biden, Perşembe günü Beyaz Saray'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında "Putin ile görüşmeye hazırım, ama bu sadece gerçekten savaşa bir son vermeye niyeti olduğunu gösterirse mümkün olabilir" demişti.

Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov Cuma günkü basın toplantısında buna cevaben "Başkan Biden aslında ne söyledi? Görüşmelerin ancak Putin Ukrayna'dan çekilirse mümkün olabileceğini söyledi" dedi ve Moskova'nın bu koşulları kabul etmeye "kesinlikle" hazır olmadığını ekledi.

P﻿eskov Putin'in, Rusya'nın çıkarlarına saygı gösterilmesini sağlamak için görüşmelere hazır olduğunu ama Washington'un tutumunun bütün müzakere olasılıklarını zora koştuğunu kaydetti.

K﻿remlin Sözcüsü, Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği bölgelere atıfla "Amerika Birleşik Devletleri yeni toprakların Rusya Federasyonu'nun parçası olduğunu kabul etmiyor" diye konuştu.