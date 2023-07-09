Rusya’dan Türkiye’ye ‘komutan’ tepkisi: Anlaşma ihlal edildi

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9 Temmuz 2023, 12:35 +03 Güncelleme 29 dakika önce

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’in Türkiye’de tutulan eski beş komutanını Ukrayna’ya getirmesine Rusya tepki gösterdi.

Zelenskiy, Cumartesi günü Türkiye gezisinden dönerken Azovstal Çelik Fabrikası'ndan üç ay boyunca Mariupol şehrini savunarak geçen sene savaşa liderlik yapan beş komutanı beraberinde götürdü.

Rusya’nın işgal ettiği en büyük Ukrayna şehri olan Mariupol’de binlerce kişi hayatını kaybemişti.

Birkaç aylık kuşatmanın ardından Rusya Mariupol şehrini geçen yıl Nisan ayında işgal etti.

Rusya, Eylül ayında Türkiye’nin aracılık ettiği esir anlaşmasının ardından bazı komutanları serbest bırakmış ve savaş sonuna kadar bu komutanların Türkiye’de kalması gerektiğine karar verilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Türkiye’nin bu anlaşmayı ihlal ettiğini dile getirerek, “Bize kimse bu konuda haber vermedi” dedi ve anlaşmaya göre bu kişilerin Türkiye’de kalması gerektiğini dile getirdi.

Peskov, komutanların geri dönmesinin Ukrayna’nın “karşı saldırısının başarısız olmasıyla” ilişkili olduğunu iddia etti.

Aynı zamanda Türkiye’nin üzerinde bu hafta düzenlenecek NATO zirvesi yüzünden “büyük bir baskı olduğunu” öne sürerek Ankara’nın bu yüzden “dayanışma” göstermek istediğini dile getirdi.

Zelenskiy ise dün sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafında, “Türkiye’den eve dönüyoruz ve kahramanlarımızı da yanımızda getiriyoruz” demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma akşamı İstanbul’da Zelenskiy ile görüşmesinin ardından “Ukrayna’nın NATO üyeliğini hak ettiğini” açıkladı.

Erdoğan aynı zamanda gelecek ay Putin’in de Türkiye’yi ziyaret etmesinin beklendiğini dile getirerek esir mübadelesine dair müzakereleri yürütmek niyetinde olduklarını söyledi.

Zelenskiy, 11-12 Temmuz’da yapılacak Vilnius NATO liderler zirvesi sırasında ülkesinin NATO üyeliği için açık bir mesajın verilmesini ve resmi davette bulunulmasını istiyor.