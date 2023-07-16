İran'da 'ahlak polisi' yeniden devriyelere başlayacak

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bir saat önce

İran’da resmi medya, polisin kadınların kurallara uygun giyindiğinden ve başörtüsü taktığından emin olmak için tartışmalı devriyelere yeniden başlayacağını duyurdu.

Biz sözcü, “ahlak polisinin” ülkenin başörtüsü kurallarının uygulanması için sokaklara geri döneceğini söyledi.

Karar, genç kadın Mahsa Amini’nin Tahran’da kıyafet kurallarına karşı geldiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümünün üzerinden 10 ay sonra alındı.

Amini’nin ölümü, büyük ulusal gösterilere yol açmış ve ahlak polisi devriyeleri durdurulmuştu.

Ancak sertlik yanlıları bir süredir devriyelerin geri dönmesini istiyordu.

Ahlak Polisi, kıyafet kurallarına uyulması ve “düzgün olmayan” bir şekilde giyindiği düşünülenleri gözaltına almakla görevli.

Sertlik yanlısı Tasnim Haber Ajansı Polis Sözcüsü Saeed Montezerolmahdi devriyeler sırasında, görevlilerin önce kurala uymadıklarını düşündükleri kadınları uyaracağını belirtti. Sözcü, uyarıyı dinlememeleri durumunda polisin “yasal girişimlere” başlayacağını belirtti.

22 yaşındaki Mahsa Amini, geçen Eylül ayında ailesiyle birlikte ziyaret ettiği başkent Tahran’da ahlak polisi tarafından başörtüsünü “düzgün takmadığı” gerekçesiyle gözaltına alınmıştı,.

Amini “eğitilmek” üzere gözetim merkezine girdikten sonra yığılmıştı. Polisin Amini’nin başına bir sopayla vurduğu ve araçlara çarptığı iddia edilmişti.

Olay milyonlarca İranlıyı öfkelendirdi ve ülke genelinde yaklaşık 600 kişinin öldüğü şiddetli gösteriler düzenlenmişti.

Kaynak, Mahsa Amini'nin ailesi

Eylemleri izleyen aylarda birçok kadın başörtüsü takmaya toptan son verdi. Sosyal medyada paylaşılan videolar da son günlere dek, başörtüsü takmayan kadınların daha çok görülmeye başlandığını gösteriyordu.

Ancak İran makamları, daha ağır cezalar getirdi. Bunlara, başörtüsü kurallarına uymayan iş yerlerinin kapanması da dahil.

Protestolarda büyük sayıda İranlı yer alsa da, bazı İranlılar hala başörtüsüne büyük destek veriyor.

Geçtiğimiz günlerde, iki başörtüsüz kadına bir kap yoğurt atan bir erkeğin görüntüleri ortaya çıktı.

Yaptığı çevredeki erkek ve kadınları kızdırırken, daha sonra tutuklandı. Ancak kadınlar da gözaltına alınmaktan kurtulamadı.