Çin'in ihracatı son üç yılın en düşük düzeyine indi

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25 dakika önce

Küresel talebin azalması üzerine dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin’in ihracat ve ithalatı geçen ay beklenenin altında düştü.

Resmi rakamlar geçen Temmuz’a kıyasla ihracatın yüzde 14,5 ve ithalatın yüzde 12,4 düştüğünü gösteriyor.

Bu rakamlar, 2020 Şubatı’ndan beri ülkenin en kötü ihracat rakamlarına işaret ediyor.

Çin’in en büyük pazarlarından ABD’ye olan ihracatı geçen yılın aynı ayına göre 23,1 azaldı. Avrupa Birliği’nin (AB) Çin’den ithalatı da geçen Temmuz’a göre yüzde 20,6 düşüş gösterdi.

Bu ticaret rakamları, ülkenin büyüme rakamlarının bu yıl daha da yavaşlayabileceğine dair endişeleri pekiştirdi.

Bu rakamların, Pekin üzerinde pandemi sonrası ekonomik gelişmeye ağırlık vermesi baskısını artıracağı düşünülüyor.

Dünyada hayat pahalılığının ve borçlanma maliyetinin artışı, Çin’in mallarına talebi düşürüyor, bu da ülkenin pandemi sonrası ekonomik toparlanmasını yavaşlatıyor.

3 yıl süren sıkı sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar sonrası tüketime olan talep, Çin'in içerisinde de beklenenden fazla düştü.

Kısıtlamalardan çıkan iş yerleri ve tüketiciler, büyük harcamalar yapmaktan çekiniyor, bu da ürünlerin elde kalmasına yol açıyor. Bu nedenle küresel eğilimin aksine, Çin’de fiyatlar düşüyor.

Genç işsizliği ve konut krizi ile de karşı karşıya olmasına rağmen Pekin, ekonomiyi canlandırmak için radikal bir politika uygulamaya koymadı.