İ﻿ngiltere İçişleri Bakanı Braverman'a 'göçmen istilası' ifadesi nedeniyle 'kışkırtıcı dil' suçlaması

Kaynak, Reuters

16 dakika önce

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, Avam Kamarası'nda bir oturumda, göçmen "istilasını" durdurmak istediğini söyledi. Braverman bu açıklaması sonrası "kışkırtıcı bir dil kullanmakla" suçlandı.

Suella Braverman dünkü konuşmasında "gevşek" sığınma sistemini düzene sokmak istediğini vurguladı. Braverman, ülkenin güneydoğusunda Kent bölgesindeki Manston göçmen merkezindeki yoğunluğu azaltmak için göçmenlerin otellere aktarılması gerektiğini ancak kendisinin buna engel olduğu suçlamalarını reddetti.

Manş Denizi üzerinden teknelerle İngiltere'ye gelen göçmenler, güvenlik ve kimlik kontrolleri için bu merkezde bekletiliyor.

Temmuz ayında hazırlanan bir raporda Manston'da belirgin iyileştirmeler yapıldığı sonucuna varmıştı. Ancak cezaevleri baş müfettişi Charlie Taylor, merkezin bugünkü halinin "büyük ölçüde kötüleştiğini" kaydetti.

Pazartesi günü Parlamento'da yaptığı konuşmada Bakan Braverman, İngiltere'deki sığınma sisteminin "bozuk" olduğunu söyledi ve muhalefetin istifa çağrılarını reddetti.

Politikalarının, ülkenin güney kıyılarındaki "istilayı" geri püskürtmeyi amaçladığını belirten Braverman, "gevşek" sığınma sistemini düzeltme konusundaki kararlılığından dolayı bazılarının kendisinden "kurtulmak istediğini" savundu.

Liz Truss'ın altı haftalık başbakanlığı döneminde de aynı görevde olan B﻿raverman, hükümetin göç politikası konusundaki resmi bir belgeyi, Parlamento'dan güvendiği bir çalışma arkadaşına kişisel e-posta adresi üzerinden göndermesi üzerine istifa etmek zorunda kalmıştı.

B﻿raverman'dan bir gün sonra Truss da istifa etmiş, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yeni lideri seçilerek İngiltere Başbakanı olmuştu. Sunak, B﻿raverman'ı yeniden aynı göreve atamıştı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi, "İçişleri Bakanlığı görevi için uygun olmadığını" vurguladığı Braverman'ı, kullandığı ifadeler ve dile getirdiği görüşlerden dolayı kınadı.

İşçi Partisi İçişleri Sözcüsü Yvette Cooper, bakanlıkta karar alma sürecinin "çöktüğünü" ve bakana güvenilemeyeceğini söyledi.

Konuyla ilgili Twitter paylaşımında Cooper, "Kamu güvenliği veya ulusal güvenlik konusunda ciddi" bir bakanın, Dover'deki göçmen başvuru merkezine molotof kokteyli atıldıktan bir gün sonra yaptığı konuşmada "böylesine kışkırtıcı" bir dil kullanmayacağını söyledi.

Göçmenlikten sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Robert Jenrick ise siyasetçilerin kullandıkları dil konusunda dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

BBC Radyosu'na konuşan Jenrick, Braverman'ın "istila" ifadesi için "Benim kullandığım bir ifade değil" dedi ancak yasa dışı göçün "boyutu" konusunda Bakan'ın kamuya açık davranmasını doğru bulduğunu söyledi.

Jenrick, "krize" karşı "daha radikal seçenekler" gerektiğini ekledi.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, İngiltere'ye Manş Denizi'nden teknelerle gelen göçmenler, kimlik ve güvenlik kontrolleri için Manston göçmen merkezinde tutuluyor

Şubat 2022'de açılan Manston'daki merkezin, İngiltere'ye ulaşan göçmenlerin ilk kontrolleri yapılırken 24 saatlik kalışlar için tasarlandığı ve kapasitesinin 1600 olduğu, ancak 4000 kişinin, bazıları haftalarca olmak üzere burada bekletildiği belirtiliyor.

Liman kenti Dover'daki bir başka göçmen merkezine molotof kokteylli saldırının ardından yüzlerce kişi Pazar günü Manston'a transfer edilmişti. Saldırıyı gerçekleştiren adam daha sonra yakın bir yerde ölü bulunmuştu.

Manston'da kalanların daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından sığınma başvurularını değerlendirilinceye kadar otellerde barınmalarının sağlanması gerekiyor.

Geçen hafta yapılan bir teftişte, bazı sığınmacıların Manston'da bir aydan uzun süredir kaldığı, bunlar arasında bir ailenin de bulunduğu ve bunların 32 gündür bir çadırda, yerde yattığı tespit edildi.

Bakan Braverman, çadırların tehlikeli ölçüde kalabalıklaştığı uyarılarına rağmen göçmenlerin otel gibi barınma yerlerine nakledilmesi yönlü yasal uyarıları göz ardı etmekle suçlanıyor. Braverman ise bu suçlamaları reddediyor.

Cezaevleri baş müfettişi Charlie Taylor, göçmenlerin "mümkün olduğunca hızlı bir şekilde insani ve makul koşullarda barınmak üzere nakli" için bakanlık yetkililerine çağrı yaptı.

Braverman'ın, göçmenlerin teknelerle İngiltere'ye gelişini "istila" olarak nitelemesine tepki gösteren bir mülteci yardım örgütü bu ifadeler için "savunulamaz" dedi.

Bu yıl içinde Manş Denizi'nden İngiltere'ye ulaşan göçmen sayısının 40 bine ulaştığı, geçen hafta sonu 1500'e yakın göçmenin geldiği belirtiliyor.

Yetkililer, Haziran 2022 itibarıyla 63 bini aşkın sığınma başvurusu bulunduğunu, bunun 2019'a göre yüzde 77 artış gösterdiğini söylüyor.

İngiltere'nin sığınma başvurularının sonuçlanmasını bekleyen göçmenlerin otel masrafı için haftada 7 milyon sterlin harcadığı belirtiliyor.