Uluslararası Satranç Federasyonu, kadın turnuvalarında trans kadınların yarışmasını geçici olarak yasakladı

Kaynak, BBC

18 Ağustos 2023, 12:53 +03 Güncelleme 41 dakika önce

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) trans kadınların, federasyonun kadın turnuvalarında yarışmasını geçici olarak yasakladı.

FIDE bireysel vakaların “daha fazla inceleme gerektirdiğini” ve bu konuda bir karar alınmasının iki yılı bulabileceğini açıkladı.

FIDE’nin yasak kararı bazı oyuncular ve satranç tutkunları tarafından eleştirildi.

Birçok spor yönetim kurumu, trans sporcularla ilgili politikalarını belirlemek için çalışıyor, ancak satrançta diğer sporlarla karşılaştırılabilecek fiziksel bir aktivite söz konusu değil.

Ancak FIDE’den BBC’ye yapılan açıklamada, bu politikaların etkilerini incelemek ve bu süreci aceleye getirmemek istedikleri vurgulandı.

FIDE “Trans sporcularla ilgili yasal düzenlemeler bir çok ülkede hızla gelişiyor ve çok sayıda spor kurumu kendi politikalarını uyguluyor. FIDE bu gelişmeleri gözlemleyecek ve bunların satranç dünyasına nasıl uygulanabileceğine bakacak” dedi.

Açıklamada, bu tür gelişmeleri tam anlamıyla inceleyebilmek için de iki yılın “makul bir süre olduğu” da kaydedildi.

Kuruluş trans kadınların, turnuvaların açık kısmında hala yarışabileceğini de belirtti.

Profesyonel satranç oyuncusu ve trans kadın Yosha Iglesisas, kararın trans oyunculara ve kadınlara “gereksiz zarar vereceğini” söyledi.

Iglesias “Bu berbat durum depresyonlara ve intihar girişimlerine yol açacak” dedi.

İki kez ABD Kadın Şampiyonu olan Jennifer Shahade de FIDE’nin kararının “gülünç ve tehlikeli” olduğunu belirtti.

Shahade “Politikalarını belirlerken hiçbir trans oyuncuya danışmadıkları açık. FIDE’ye kararı geri alması ve daha iyi danışmanlarla işe yeniden başlamaları çağrısında bulunuyorum” dedi.

FIDE ayrıca, cinsiyet değiştirmeden önce kadınlar turnuvalarında başarı kazanan trans erkeklerin derecelerinin de iptal edileceğini belirtti.