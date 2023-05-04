Zelenskiy’den Hollanda’ya sürpriz ziyaret

50 dakika önce

Yusuf Özkan | Lahey

Kaynak, Reuters

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesine yönelik suçlardan dolayı Lahey’de yargılanacağına inandığını söyledi. Zelenskiy, Ukrayna’nın NATO üyeliği için destek ve Rusya ile mücadele için daha fazla silah talep etti.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra çok az yurtdışına çıkan Vlodomir Zelenskiy, bugün Hollanda’ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretin, Hollanda’da 2. Dünya Savaşı kurbanlarının anıldığı 4 Mayıs’ta yapılmasına bazı muhalefet partileri tepki gösterdi.

Çarşamba günü, ülkesinin NATO üyeliği konusunda destek aramak için Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye giden Ukrayna Devlet Başkanı, aynı gece Hollanda hükümetine ait resmi uçakla Amsterdam’a geldi.

Güvenlik gerekçesiyle Zelenskiy’in ziyareti son ana kadar gizli tutuldu. Ziyaret boyunca Lahey’de geniş güvenlik önlemleri alındı.

Zelenskiy Perşembe sabahı, Ukrayna'daki savaş sırasında işlenen suçları soruşturan Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni ziyaret etti.

Zelenskiy, Mart ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için uluslararası tutuklama emri çıkaran mahkemede yaklaşık yarım saat kaldı.

Ukrayna Devlet Başkanı daha sonra Hollanda Senatosu ve Temsilciler Meclisi üyelerine konuştu.

Konuk lider, Ukrayna’nın NATO üyeliği konusunda Hollanda’dan destek istedi.

Zelenskiy, savaş devam ettiği sürece Ukrayna'nın NATO’ya üye olamayacağını belirterek, ülkesinin güvenliğinin garanti altına alınması gerektiğini vurguladı.

Volodimir Zelenskiy, Batı’nın Ukrayna’ya silah ve mühimmat desteğinin devam etmesini istedi.

Zelenskiy, senato ve meclisin çoğunluğunun desteğini aldı. Hollanda bu yıl Ukrayna'ya yardım için 2,5 milyar euro bütçe ayırdı.

'Herkes başka bir Vladimir'i tercih ederdi'

Kaynak, Reuters

Zelenskiy, Temmuz ayında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesi öncesi Norveç, Danimarka, İsveç, Finlandiya’dan da destek istedi.

Konuk devlet başkanı, Lahey’deki Dünya Forumu Konferans Merkezi’nde de, “Adalet olmadan barış olmaz” başlıklı bir konuşma yaptı.

Lahey’i “uluslararası hukukun başkenti” diye tanımlayan Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin hakkındaki yakalama kararına atıfta bulunarak, "Herkes başka bir Vladimir'i tercih ederdi" diye espri yaptı.

Ukrayna liderinin ön adı olan Volodimir, Rusça’da Vladimir olarak yazılıyor.

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'daki savaş suçları nedeniyle Lahey’de yargılanacağına inandığını vurguladığı konuşmasında, “Eminim kazanacağız ve bunu göreceğiz” dedi.

Volodimir Zelenskiy, Lahey’deki konuşmasında, Ukrayna’nın işgalinden sorumlu olanların yargılanması için, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Nazilerin yargılandığı Nürnberg mahkemelerine benzer bir özel mahkeme kurulması çağrısında bulundu.

Zelenskiy, konuşmasının ortası da dinleyicileri Rus saldırıları sonucu ölen kurbanlar için 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti.

Konuk lider, Ukrayna’nın doğusunda düşürülen Malezya Hava Yolları’na ait MH17 uçağında bulunan 195’i Hollandalı 298 kişinin de bu kurbanlar arasında olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, konuşmasının ardından Lahey’de Hollanda Başkanı Mark Rutte ile bir araya geldi. Görüşmeye Belçika Başbakanı Alexander De Croo da katıldı.

Üç lider, Ukrayna’daki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kaynak, Reuters

Bazı partiler tepki gösterdi

Zelenskiy’in ziyaretinin, Hollanda’da 2. Dünya Savaşı kurbanları anısına düzenlenen ulusal anma gününe denk gelmesi tartışma yarattı.

Muhalefettik Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi (BBB) lideri Caroline van der Plas, Zelenskiy’in parlamento konuşmasını boykot etti.

Van der Plas, ziyaretin zamanlamasını “uygunsuz” olarak değerlendirdi ve 4 Mayıs’ta sadece ulusal anma yapılması gerektiğini savundu.

Aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders de, 4 Mayıs’ın Hollanda vatandaşları ile ilgili bir anma olduğunu vurgulayarak, bunun Zelenskiy’i ilgilendirmediğini ve bu nedenle parlamento konuşmasına katılmayacağını bildirdi.