Enerji krizi: AB Rus gazına tavan fiyat sınırlaması ve zorunlu enerji tasarrufuna hazırlanıyor

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Y﻿usuf Özkan | L﻿ahey

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, E﻿nerji krizi Almanya'yı kömürle çalışan eski enerji santralini yeniden devreye sokmaya zorladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, enerji krizi ile mücadele etmek amacıyla Rusya'dan alınan doğalgaz için tavan fiyat sınırlaması önereceklerini açıkladı.

Von der Leyen, yüksek enerji fiyatlarının önüne geçmek için aşırı kârla mücadele ve yoğun saatlerde elektrik tüketiminde zorunlu azaltma gibi önlemleri de hayata geçireceklerini söyledi.

AB Komisyonu, Cuma günü yapılacak enerji bakanları toplantısında, Avrupa enerji piyasasına güçlü bir şekilde müdahale edecek adımlar atmak ve enerji fiyatlarındaki yüksek artışı kontrol altına almak istiyor.

AB Komisyonu uzmanları, "acil enerji müdahale planına" son şeklini vermeye çalışıyor.

K﻿ısa ve uzun vadeli önlemler

Brüksel, enerji krizine karşı acil ve uzun vadeli olmak üzere iki ayrı plan hazırlayacak.

Acil müdahale planı, yüksek kâr elde eden enerji şirketlerine ek vergiler getirmeyi amaçlıyor.

Almanya hükümetinin, doğalgaz kullanmayan ve "inframarjinal" olarak adlandırılan enerji santrallerine uygulanacak vergiyi onaylaması, AB Konseyi'nin bu konuda harekete geçmesini sağladı.

Elektriğin fiyatının en pahalı girdi olan doğalgaz tarafından belirlendiği Avrupa elektrik piyasasındaki işleyişin, doğalgaz kullanmayan enerji üreticilerinin büyük kârlar elde etmesine yol açtığı belirtiliyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Çarşamba günü Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, doğalgaz kullanmayan elektrik üreticilerinin gelirlerine bir üst sınır getirirleceğini açıkladı.

Von der Leyen'e göre, enerji sektörünün elde ettiği yüksek kârlar vergilendirilerek, bundan elde eden gelir, tüketicilere ve işletmelere aktarılacak.

AB Komisyonu, yoğun saatlerde elektrik kullanımını azaltmak için bir zorunlu kesinti uygulanmasını da planlıyor.

Tavan fiyatı sınırlaması gerçekçi mi?

AB Komisyonu Başkanı, boru hatlarından sağlanan Rus doğalgazına tavan fiyat sınırlaması önereceklerini de vurguladı.

Von der Leyen, "Putin'in Ukrayna'daki acımasız savaşı finanse etmek için kullandığı Rusya'nın gelirini kesmeliyiz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin doğusundaki Vladivostok kentinde Çarşamba günü yaptığı açıklamada, AB'nin tavan fiyat sınırlaması uygulaması durumunda, Avrupa'ya petrol ve ve doğalgaz arzını tamamen durduracaklarını söylemişti.

Von der Leyen, Putin'in, "Avrupa'ya enerji arzını kesme tehdidini, enerji piyasalarını manipüle ermek için bir silah olarak kullandığını" belirterek, bu adımın başarısız olacağını savunuyor.

Brüksel tarafından gündeme getirilen önerilerin bazıları, tüm AB üyesi ülkeler tarafından henüz kabul edilmedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Rus doğalgazına fiyat sınırlaması uygulamasını destekleleyeceklerini açıklamıştı.

Ancak bazı üye ülkeler, bu öneriye mesafeli duruyor.