Selahattin Demirtaş, Öcalan’la ilgili son açıklamasında tam olarak ne dedi?

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33 dakika önce

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın, 6-8 Ekim 2014’te yaşanan olaylarla ilgili davanın Salı günkü duruşmasında yaptığı, Abdullah Öcalan ile devletin görüşmesi gerektiği yönündeki açıklaması tartışma yarattı.

HDP, Salı günü yayımladığı, Demirtaş’a ait olduğu belirtilen sözleri içeren Twitter mesajını daha sonra sildi, partinin sitesindeki ilgili açıklamayı da kaldırdı.

Demirtaş’ın basın danışmanı Zınar Karavil, Demirtaş’ın sözlerinin haberleştirilirken sözlerinin bağlamından koparıldığını söyledi.

Peki Demirtaş’a ait olduğu belirtilen açıklamalar neden kaldırıldı ve eski HDP lideri savunmasında tam olarak ne dedi?

İlk açıklama neden silindi?

Demirtaş, Edirne F Tipi Cezaevi’nde bulunuyor.

Yargılandığı davalardan biri olan, 6-8 Ekim (Kobani) olaylarıyla ilgili dava ise Sincan Cezaevi Kampüsü duruşma salonunda görülüyor.

Demirtaş, duruşmalara Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılıyor.

Demirtaş, 6 Eylül Salı günü de bu davanın bir duruşmasına katıldı.

6 Eylül günü, HDP’nin resmi bir Twitter hesabından, Demirtaş’ın duruşmada “Çözüm için Abdullah Öcalan yetkilidir. Türkiye Cumhuriyeti demokrasi karşılığında Öcalan ile görüşmelidir” açıklamasını yaptığı şeklinde bir mesaj paylaşıldı.

Açıklamanın uzun hali de partinin internet sitesinde yayımlandı.

Ancak daha sonra bu Twitter mesajı ve internet sitesi içeriği silindi.

BBC Türkçe’nin görüştüğü HDP’nin Basın Bürosu yetkilileri, savunmadan yapılan haberde bazı maddi hatalar olduğunu fark etmeleri üzerine bu yola başvurduklarını belirtti:

“Selahattin Demirtaş’ın dünkü (Salı günü) savunmasından yapılan haberde muhabirin acele etmesi vs. sebeplerden maddi hatalar vardı. Bazı ifadelerin bağlamından kopuk kullanıldığını hem avukatlardan hem de orada bulunanların aktarımdan anladık. Biz de bunu fark edip hem Twitter'dan hem de web siteden kaldırdık.”

‘Sözleri bağlamından kopartıldı’

BBC Türkçe’ye konuşan Demirtaş’ın basın danışmanı Karavil de, HDP’nin, abone olduğu bir haber ajansının geçtiği habere dayanarak hazırladığı içerikte hatalar bulunduğunu anlayınca bunu sildiğini ancak bu sırada açıklamanın dijital medyada yayıldığını belirtti.

Karavil Twitter’dan paylaştığı mesajında, “Demirtaş duruşmada bir saati aşkın süre savunma yaptı. Sorunların silahla, şiddetle çözülemeyeceğini, PKK'nin silahları bırakması gerektiğini, bunun için de Öcalan ile görüşülmesi gerektiğinin doğru olacağını belirtti. Demirtaş'ın savunması haberleştirilirken acele edildiğinden, sözleri bağlamından koparılmıştır” ifadelerini kullandı.

Karavil, Demirtaş'ın savunmasının tam çözümünün önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi:

“Avukat arkadaşlar SEGBİS tam çözümünün birkaç hafta içinde mahkeme tarafından hazırlanacağını aktardı. Bu, basınla paylaşıldığında söz konusu haberlerdeki içeriğin SEGBİS çözümüyle uyumsuz olduğu objektif şekilde ortaya çıkacak.”

Demirtaş tam olarak ne dedi?

HDP Adana milletvekili Kemal Peköz, duruşmayı izleyenler arasında yer alıyordu.

BBC Türkçe’nin görüştüğü Peköz, Demirtaş’ın açıklamasında tam olarak ne söylediğine dair sorusuna şu yanıtı verdi:

“Ben silahla bu işin çözüleceğine inanmıyorum, şiddetten uzak durulması gerektiğini düşünüyorum. PKK bu anlamda silah bırakacak duruma gelmeli, hazır olmalı, bunun karşılığında devlet de Öcalan’la görüşmeli, bu durum karşılığında Öcalan’la görüşmeli, çözümü sağlayacak olan Öcalan’dır, çünkü çatışmanın tarafı olan hareketin lideri olan odur, dolayısıyla Öcalan’la görüşmeli, görüşmenin sonunda da demokrasiye evrilen bir aşamaya gelinmelidir’ dedi.”

‘Demirtaş daha önce de benzer açıklamalar yapmıştı’

Demirtaş’ın basın danışmanı Karavil, “Demirtaş, sorunların silahla çözülemeyeceğini, PKK’nin silahları bırakması gerektiğini, bunun için de Öcalan ile görüşülmesinin doğru olacağını ilk defa belirtmiyor” diyor ve eski HDP liderinin daha önce de benzer açıklamalar yaptığını savunuyor.

Karavil şunları ekliyor: “Demirtaş bunu bir politik tutarlılık halinde sürekli olarak söylüyor. Dışarıdaki konuşmalarında da söylüyordu, zaman zaman cezaevinde yazdığı yazılar ve verdiği röportajlarda da belirtiyor. Keza bu örnekte olduğu gibi her ne kadar hatalı aktarılmışsa da doğru içerikte yine silahların bırakılması ve bu noktada Öcalan ile görüşülmesinin doğru olduğunu vurguluyor. Olayın özü budur.”