P﻿earl Harbor'da ölen Amerikalı denizci 80 yıl sonra toprağa verildi

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31 dakika önce

İkinci Dünya Savaşı’ndaki Pearl Harbor saldırısında hayatını kaybeden Amerikalı bir denizci, saldırıdan 80 yıl sonra toprağa verildi.

Modern tekniklerin yardımıyla Herbert Jacobson’ın kimliği kalıntılarından tespit edildi ve Arlington Ulusal Mezarlığı'na gömüldü.

Jacobson’ın yeğeni Associated Press Haber Ajansı’a yaptığı açıklamada, en sonunda ne olduğunu bilmenin aileyi mutlu ettiğini belirtti.

Jacobson Japon saldırısında ölen ve yaralanan binlerce Amerikan askerinden biriydi.

7 Aralık 1941’de Japonların düzenlediği sürpriz saldırı, ABD’nin 2. Dünya Savaşına girmesine neden olmuştu.

21 yaşında hayatını kaybeden “Bert” Jacobson, Japon torpidolarıyla batan dört savaş gemisinden biri olan USS Oklahoma’da ölen 400 denizciden biriydi.

Denizcilerin cesetleri iki yıl sonra çıkartıldı ama birçoğunun kimliği tespit edilemedi.

Tüm kurbanların kimliğinin belirlenebilmesi için yoğun çaba harcanmasına karşın, Jacobson’ın kimliği ancak 2019’da DNA teknolojisinin kullanılmasıyla tespit edildi.

Jacobson’ın cenaze töreni pandemi nedeniyle yeni yapılabildi ve törene genç denizciyi hiç tanıma şansı olmayan yakınları katıldı.

Pearl Harbor kurbanlarının kimliğini diş kayıtlarıyla tespit etme çabaları başarısız olmuş, 2003 ve 2015’te DNA teknolojileri kullanılmaya başlanmıştı.

Pearl Harbor, 11 Eyül 2001’de New York’taki ikiz kulelere yapılan saldırıya dek Amerikan topraklarında düzenlenen en çok sayıda kişinin öldüğü saldırıydı.

Saldırıda iki saat içinde 2400 Amerikan askeri ölmüş ve ABD Donanması’nın Pasifik filosundaki gemilerin çoğu ya batmış ya da hasar almıştı.

Saldırının ertesi günü ABD Başkanı Franklin Roosevelt Japonya’ya savaş ilan etmiş ve ülke İkinci Dünya Savaşı'na girmişti.