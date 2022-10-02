İ﻿ran'da Mahsa Amini protestoları: Polis, Tahran'da üniversite öğrencilerine müdahale etti

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30 dakika önce

İ﻿ran'da yaklaşık 20 gündür süren protestolarda polisin, Tahran'ın en prestijli üniversitelerinden Şerif Teknoloji Üniversitesi'nde öğrencilere müdahale ettiği bildiriliyor.

Devlet medyası ve sosyal medyada yer alan haberlere göre polisin kuşattığı üniversitede ö﻿ğrenciler kampüsün otopark alanında mahsur kaldı.

S﻿osyal medyada paylaşılan videolarda, öğrencilerin polisten koşarak kaçtığı görülüyor ve uzaktan silah sesleri geliyor.

Diğer videolarda öğrencilere destek için üniversiteye gitmek isteyen araçların yolda oluşturduğu yoğunluk görülüyor.

L﻿ondra merkezli İran International haber kanalı, polisin öğrenci yurtlarını bastığını ve burada ateş açtığını aktardı.

Ş﻿erif Teknoloji Üniversitesi, İran'ın en yüksek puanla öğrenci alan bilim ve mühendislik üniversitesi. Pazar günü üniversitede yeni eğitim-öğretim yılının ilk günüydü.

Ü﻿lkedeki son protesto dalgası, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin "başörtüsünü düzgün takmadığı" gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınması ve buradaki şüpheli ölümü sonrası başlamıştı.

A﻿mini'nin polis tarafından ağır şekilde darp edildiği ve aldığı yaralar sonucu öldüğü iddia ediliyor. Polis ise Amini'nin kalp krizinden öldüğünü savunuyor.

P﻿rotestolar, geçen yıllarda yaşananların aksine ülkenin tüm kentlerine yayıldı.

Y﻿urt dışında birçok yerde de İranlı kadınlara destek gösterileri yapılıyor.

Kaynak, Reuters

İ﻿ran'da protestolarda ölenlerin sayısı artmasına rağmen, özellikle geçen Cuma ve Cumartesi geceleri sokağa çıkanların sayısının da arttığı görülüyor.

N﻿orveç merkezli sivil toplum kuruluşu İran İnsan Hakları'na göre Amini'nin 16 Eylül'deki ölümüyle başlayan protestolarda şu ana kadar 133 kişi hayatını kaybetti.