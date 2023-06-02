Bloomberg: Mehmet Şimşek tam yetkili Hazine ve Maliye Bakanı olacak

Kaynak, Getty Images

2 Haziran 2023, 12:44 +03 Güncelleme 19 dakika önce

Bloomberg haber ajansı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mehmet Şimşek’i yeni Hazine ve Maliye Bakanı olarak atayacağını bildirdi. Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu’nu yarın açıklaması bekleniyor.

Bloomberg'deki Fırat Kozok imzalı haberde, Şimşek’in Türkiye’nin tüm ekonomi politikalarından sorumlu olacağı belirtildi.

Haberde ayrıca Şimşek’in seçimler sonrası piyasalarda güven tazelemesinin beklendiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı ve Şimşek'in ofisi haberle ilgili olarak Bloomberg'e yorum yapmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pazar günü yeniden göreve seçilmesinin ardından Dolar/TL kuru haftanın son işlem gününde yine rekor kırarak 20,90'ı aştı.

Erdoğan seçim zaferi sonrası yaptığı konuşmada istikrar ve güven için “uluslararası itibara sahip bir finans ekibi” kurma sözü vermiş, gözler eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e çevrilmişti.

Çarşamba günü Reuters haber ajansına konuşan dört üst düzey yetkili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesinde eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yer vermesine neredeyse kesin gözüyle bakıldığını söylemişti.

Orhan Coşkun imzalı özel haberde, yetkililerin Şimşek'in Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da Hazine ve Maliye Bakanı olabileceğini belirtmişti.

2007'de Meclis'e giren Şimşek; 2007-2009 yılları arasında Bakanı, 2009-2015 yılları arasında Maliye Bakanı, 2015-2018 yılları arasında da Başbakan Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Şimşek, TL'nin hızla değer kaybetmeye başlaması öncesi istifa etmişti.