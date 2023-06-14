Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hazine ve Maliye Bakanımızın atacağı adımları kabullendik

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42 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in atacağı adımları kabullendiğini söyledi.

Erdoğan'ın Şimşek'i ekonominin başına geçirmesinden sonra, birkaç yıldır sürdürdüğü düşük faiz politikasından vazgeçip vazgeçmeyeceği, Şimşek'in ekonomi yönetiminde ne kadar özgür olabileceği tartışılıyordu.

Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönerken uçakta gazetecilere konuşan Erdoğan, ekonomi hakkındaki bir soruya “Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki düşüncesi noktasında, biz tabii kendisine burada atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası’yla beraber atmasını kabullendik, ‘hayırlı olsun’ dedik ve bu şekilde de enflasyonu tek haneye düşürmekteki kararlılığımızı da bildirdik” diye yanıt verdi.

Öte yandan aynı soruya yanıt verirken, faiz politikalarında ciddi bir değişime gitmeyeceğini de söyledi, “Ben burada aynıyım” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizlerin düşürülmesiyle enflasyonun da düşeceğini savunmuş, faizler yüzde 20'lerden tek haneli rakamlara indirilirken aynı süreçte enflasyon son 20 yılın rekorunu kırmıştı.

Memur maaşlarının Temmuz’daki toplantılarda görüşüleceğini söyleyen Cumhurbaşkanı, asgari ücret konusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi ve ekledi:

“Asgari ücret noktasında da biz kesinlikle işçimizi yine enflasyona ezdirmeyeceğiz. Asgari ücrette de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İşçimiz bu noktada rahat olsun, huzurlu olsun.”

Erdoğan, Ahmet Hakan’ın “Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan sizin keşfiniz mi?” sorusuna ise, Erkan’ın Mehmet Şimşek tarafından önerildiğini söyleyerek yanıt verdi.

Erdoğan, anayasa değişikliği için muhalefetle görüşeceklerini fakat muhalefetten destek almak konusunda iyimser olmadıklarını belirtti, Anayasa değişikliğinde en önemli maddenin “aile” olacağını açıkladı.

İsveç’in NATO üyeliği hakkındaki bir soruya ise şöyle yanıt verdi:

“Her şeyden önce İsveç üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım. İsveç’in beklentilerine illa cevap vermemizi bekliyorsanız, her şeyden önce İsveç bu terör örgütünün yaptıklarını bir defa yok etmesi lazım.

“Bunları bize Stoltenberg ifade ederken, tam o esnada maalesef yine İsveç’te teröristler caddelerde gösteri yapıyorlardı. Daha sonra bizim İbrahim Bey o görüntüleri de muhatabına gönderdi. ‘Stoltenberg’le şu anda Cumhurbaşkanımız görüşme yapıyor fakat teröristler yine İsveç’te gösteriler yapıyor’ dedi.

“Şimdi biz bu tablo içerisinde bu işe olumlu yaklaşamayız. Kaldı ki bu anayasa işi değil, yasa işi de değil. Bu ne işi? Kolluk kuvvetleri ne işe yarar? Kolluk kuvvetlerinin yapması gereken iş, işte bunların önünü kesmektir. Biz Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te, Bestler Dereler’de bu teröristlerin inine anayasayla mı girdik? Yasayla mı girdik? Yok. Zaten yasalarda da anayasalarda da kolluk kuvvetlerine verilmiş olan haklar var. Kullan bu hakları. Sen bu hakları kullanmayacaksın, bize ‘Gel İsveç’i NATO’ya al’ diyeceksin.