Biden'dan Kiev'i ziyaret etti, Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık yeni silah yardımı sözü verdi

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş ikinci yılına girerken, Biden'ın ziyareti sembolik olarak da önem taşıyor

20 Şubat 2023, 13:56 +03 Güncelleme bir dakika önce

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının birinci yılına dört gün kala Kiev'e sürpriz bir ziyarette bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'e, Washington'un sonuna kadar yanında olduğu mesajını verdi.

ABD Başkanı ziyareti sırasında Ukrayna'ya 500 milyon dolar değerinde daha silah ve cephane yardımı da vadetti.

Biden'ın söz verdiği silahlar arasında top mermisi, anti-tank mühimmat, hava saldırılarına karşı alarm sistemleri de var. ABD Başkanı ayrıca Rusya'ya bir dizi yaptırım daha uygulama sözü de verdi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, ziyaretiyle ülkesine kuvvetli bir destek mesajı veren ABD Başkanı Biden ile el sıkıştığı anın görüntülerini Telegram sayfasında yayımladı.

Zelenskiy, "Joseph Biden, Kiev'e hoş geldin! Ziyaretin tüm Ukraynalılara verilen desteğin çok önemli bir işaretidir" yazdı.

Biden da yaptığı açıklamada, "Kiev'e yaptığım ziyaret ile Ukrayna'nın demokrasisine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz bağlılığımızı yeniden teyit ediyoruz" dedi.

Joe Biden, "Putin yaklaşık bir yıl önce işgalini başlattığında Ukrayna'nın zayıf, Batı'nın da bölünmüş olduğunu düşünüyordu. Bizden daha uzun süre dayanabileceğini düşündü. Ama fena halde yanılmıştı" diye konuştu.

Ukraynalıların çok büyük bir bedel ödediklerini ve çok büyük fedakarlıklar yaptıklarını söyleyen Biden "Önümüzde zor günler, haftalar ve yıllar olduğunu biliyoruz" dedi.

Kaynak, Getty Images

Biden'ın ziyareti güvenlik nedeniyle gizli tutuldu.

İki lider Aziz Michael Katedrali'nden ayrıldığında, Kiev'de siren sisleri duyuldu. Fakat kente hava saldırısı yöneldiği ya da füze isabet ettiğine ilişkin bir haber alınmadı.

Kiev'de bu sabah birçok sokak trafiğe kapatılmıştı.

Zelenskiy de Aralık ayında Washington'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmiş ve ABD Kongresi'ne ülkesine daha fazla silah yardımı yapılması çağrısında bulunmuştu.

Biden Ukrayna'dan sonra bugün üç günlük bir ziyaret için Polonya'ya gidecek.

Brüksel'de toplanacak AB Dışişleri Bakanları ise Ukrayna'ya mühimmat yardımını görüşecek.

Biden, Kiev'i, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın yapması beklenen önemli konuşması öncesi ziyaret etti.