28 Ekim 2010 Basın Özeti

Financial Times Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Avrupa Birliği'nin işleyişiyle ilgili yeni düzenlemeler getiren Lizbon Antlaşmasını değiştirme planlarını manşetine taşıyor.

Merkel'in Fransa'yla üzerinde uzlaştığı değişiklik önerileri, ulusal borçlar konusundaki kuralların sıkılaştırılmasını öngörüyor. Gazete, Merkel'in bu çıkışıyla Avrupa Birliği içinde gerilimi tırmandırdığını ve Avrupa Birliği başkentlerinde kaygı yarattığını söylüyor. Haberde Brüksel'deki diplomatların, Alman hükümetinin bugün başlayacak zirvede 27 devlet ve hükümet başkanının tümünü ikna etmekte zorlanacağını söylediği aktarılıyor. Ocak ayından itibaren Avrupa Birliği dönem başkanlığını alacak Macaristan'ın Avrupa İşleri Bakanı Eniko Gyori de, "Avrupa Birliği'ni tahrip etmek istemiyorlarsa, hiç kimse Pandora'nın kutusunu açmak istemez. Anlaşmalar yeniden tartışmaya açılırsa bunun çok dar kapsamlı yapılması gerekiyor'"diyor.

Cameron'ın bütçe savaşı

Financial Times İngiltere Başbakanı David Cameron'un, Lizbon Antlaşması'nda Euro kullanan ülkeleri kapsayacak bir değişikliği çok önemsemediğini söylüyor. Ancak iktidardaki Muhafazakâr Parti'ye üye Avrupa Birliği karşıtı milletvekillerinin, Cameron'dan veto kartını Avrupa Birliği bütçesi konusunda bazı tavizler koparmak için kullanmasını istediği belirtiliyor. Ama Independent'a bakılırsa, Cameron bu konuda fazla başarılı olamayacak. Gazete, Cameron'un bütçenin dondurulması, hatta kesintiye gidilmesi çağrıları yaptıktan sonra, bugün başlayacak zirvede önemli bir artışı kabul etmek zorunda kalacağını yazıyor. Avrupa Parlamentosu, gelecek yılın bütçesinde yüzde 6'lık bir artış istemişti. Maliye Bakanları ise yüzde 2,6'lık bir artış çağrısında bulundu. Gazete, şimdi Cameron'un, mümkün olduğu kadar düşük bir artış için bastıracağını, ama en düşük düzeyde artış söz konusu olsa bile, bunun İngiliz hazinesi için 400 milyon sterlinlik ek yük anlamına geleceğini söylüyor.

'Rusya ABD'nin çekilmesini istemiyor'

İngiliz basınının dün geniş yer verdiği, Rusya'nın Afganistan savaşında oynamaya hazırlandığı rol, bugün de Guardian'da bir makaleye konu oluyor.

Makalenin yazarı Jonathan Steele, Rusya'nın bu adımı atmasının şaşkınlıkla karşılanmasına şaşırdığını söylüyor. Dikkat çeken satırlar şöyle; "Moskova'nın tavır değişikliği, geçen Temmuz'da Barack Obama'nın ilk Kremlin ziyaretinde gündeme gelmişti. Görüşmede bir dizi anlaşma sağlanmıştı. Rusya, toprakları üzerinden Afganistan'a malzeme gönderilmesine yeşil ışık yakmıştı. Rusya konusunda daha sakin bir tutum aldığı, Güney Osetya krizinde Gürcistan'ın da suçlu olduğunu kabul ettiği ve Moskova'nın tehdit olarak gördüğü George Bush'un füze savunma sisteminin en kışkırtıcı yanlarını törpülediği için, Vladimir Putin ve Dimitri Medvedev, Obama'ya bir ödül vermek istedi. Anlaşma, Rusların Taliban'a karşı savaşa kendi askerlerini göndererek katılması anlamına gelmiyor. Yetkililer, hiçbir Rus askerinin Afganistan'a girmeyeceği ve Afgan pilotların ülke dışında eğitileceği konusunda ısrar ediyor. Rusya'nın bu yeni politikasında ironik yan şu: Moskova, Amerikan askerlerinin çekilmesini Obama'dan daha az istiyor. Medvedev ve Putin kendi askerlerini göndermeyecek. Ama kesinlikle Amerikalıların kalmasını istiyorlar."

'Mladiç bu kış yakalanabilir'

Times, Sırbistan'ın savaş suçlularının takibindeki başlıca yetkilisi olan Savcı Vladimir Vukçeviç'in sözlerini taşıyor sayfalarına.

Vukçeviç, Avrupa'nın en çok aranan savaş suçlusu Bosnalı Sırp General Ratko Mladiç'in kaçışından, eski istihbarat şefi Rado Bulatoviç ve eski Başbakan Voyislav Koşnutizta'yı sorumlu tutuyor.

Vukçeviç, Mladiç'in, Şubat 2006'da tam yakalanmak üzereyken, Voyvodina'da saklandığı evden kaçtığını söylüyor. Vukçeviç, "Ben bundan hükümetin ve istihbarat servisinin Mladiç'in nerede olduğunu çok iyi bildiği sonucunu çıkartıyorum. O zaman, eski Başsavcı Carla Del Ponte, siyasi irade eksikliğinden bahsediyordu. Eski başbakanı kastettiğine eminim." diyor. Vukçeviç ayrıca, hükümet değişimiyle beraber siyasi irade eksikliğinin ortadan kalktığını ve 15 yıldır kaçmayı başaran Mladiç'in, bu kış aylarında yakalanabileceğini belirtiyor.

'Limewire pişman olacak'

Internetteki popüler dosya paylaşım sitelerinden Limewire'ın kapatılma kararı, İngiliz basınında geniş yer buluyor.

Independent, dün New York'taki bir mahkemede alınan kararla 50 milyon kullanıcısı olan sitenin, büyük olasılıkla sonsuza dek kapanacağını söylüyor. Habere göre kararda, Limewire'ın telif haklarını, bilinçli olarak büyük çapta ihlal ettiği belirtiliyor. Kararın Amerikan müzik endüstrisi açısından büyük bir zafer olduğunu yazan Independent, Limewire'ın sadece kapatılarak bu işten sıyrılamayacağını belirtiyor. Buna göre, Ocak ayında mahkemede sitenin müzik endüstrisine verdiği maddi zararı belirleme süreci başlayacak.

Independent haberinde, "Limewire, 50 milyon kullanıcının, ayda 3 milyar şarkı paylaştığını söyleyerek övündüğü için pişman olmaya başlayabilir." diyor.

'En popüler İngiliz ismi Muhammed'

Daily Telegraph, resmi istatistiklere göre, İngiltere'deki en popüler erkek isminin artık 'Oliver' olduğunu yazıyor.

Oliver'dan sonra ise, 14 yıl sonra birinciliği kaptıran 'Jack' geliyor. Ancak gazete, aslında en popüler ismin Muhammed olduğunu yazıyor. Muhammed'in farklı yazılışları nedeniyle, ayrı isimler gibi resmi listeye girdiği, ancak bu ismin tüm versiyonları toplandığında Oliver'ı geçtiği belirtiliyor. Haberde görüşlerine yer verilen uzmanlar, bu durumun İngiltere'deki Müslüman nüfusta bir patlamadan değil, Müslümanların bu isme daha çok rağbet etmesinden kaynaklandığını söylüyor. Habere göre, İngiltere'deki en popüler üç kız ismiyse, sırasıyla Olivia, Ruby ve Chloe.