26 Kasım İngiltere Basın Özeti

İngiltere basını dünyanın başlıca güçleri ve İran arasında Tahran'ın nükleer programıyla ilgili olarak varılan uzlaşmaya geniş yer ayırmaya devam ediyor.

Times gazetesinde yer alan Roger Boyes imzalı makalede, uzlaşmada en büyük kaybedenlerin İsrail ve Suudi Arabistan olduğu söyleniyor. Dikkat çeken satırlar şöyle;

İsrail ve Suudi Arabistan'ın liderlerine ABD'ye duydukları bağımlılık ve bu desteğin ne kadar güvenilmez olabileceği Obama'nın ekibi İran'la bir uzlaşmaya doğru koşarken kaba bir şekilde hatırlatıldı.

"Benyamin Netanyahu için aldığı darbe somut nitelikte. Uzlaşma İran'ı tek taraflı bir İsrail saldırısıyla tehdit etmeyi imkânsız hale getiriyor. Askeri seçenek en azından şimdilik gündemde değil. Netanyahu, Obama'nın İran'dan neredeyse daha fazla İsrail'i frenlemekten kaygı duyduğunu korkutucu derecede açık bir şekilde gördü. Suudi Arabistan da yara aldı. Ezeli düşmanı nükleer enerjideki ödünler karşılığında bölgede güç gösterisinde bulunmak için açık çek almış gibi görünüyor. Suudi Arabistan Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Devrim Muhafızlarını yatıştırması gerekebileceğinden, bunun da Suriye'de Esad rejimine daha güçlü bir destek anlamına geleceğinden kaygılı. IHS Ortadoğu Uzmanı Firas Abi Ali, 'Suudi Arabistan büyük ihtimalle buna Suriye muhalefetine tanksavar ve belki de uçaksavar göndererek yanıt verecek' diyor. Yani bu işin bir kaybedeni de Suriye halkı olabilir. Dokuz aylık gecikmenin ardından 22 Ocak'ta yapılacak ikinci barış görüşmelerinden önce çatışmalar şiddetlenebilir"

S.Arabistan'ın yeni savunma doktrini

Daily Telegraph ise Suudi Arabistan'ın kamuoyu önünde anlaşmayla ilgili ihtiyatlı da olsa bir memnuniyet mesajı vermesine karşın, kendisini 'aldatılmış hisseden' Suudiler'in yeni bir savunma doktrininden bahsettiğini yazıyor.

Suudi Arabistan'ın Londra Büyükelçisi Muhammed bin Nawaf'ın diplomatik danışmanı Nawaf Ubeyd, 'Bize yalan söylendi. Bizden saklanan şeyler oldu. Sorun Cenevre'de uzlaşma sağlanması değil, bu uzlaşmanın nasıl sağlandığı. Biz de yanıt olarak İran'ı frenlemeye dayalı yeni bir doktrin benimseyeceğiz. Devrim Muhafızları'nın Humus'ta dolaşmasını kabul edemeyiz." diyor.

Gazete, petrol servetine karşın Suudi Arabistan'ın askeri anlamda İran'a kıyasla zayıf olduğunu ve ülkenin güvenlik garantörünün Amerika Birleşik Devletleri olduğunu vurguluyor.

Haberde görüşlerine yer verilen Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nden Daniel Levy ise, "Suudi Arabistan müttefik ararken, ABD'nin yerine koyabileceği mutlak bir seçenek yok. Ama farklı yerlere odaklanacak uzun vadeli bir proje var." diyor.

Afganistan'da recm cezası

Guardian dünya haberleri sayfalarında Afganistan'da Taliban yönetiminin devrilmesinden 12 yıl sonra recm cezasının yeniden gündeme geldiğini yazıyor.

Gazete Afgan Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı yeni ceza yasası taslağında evliyken zina suçu işleyenler için recm, bekârken zina suçu işleyenler içinse kırbaçlama cezasının öngörüldüğünü belirtiyor.

Haberde ayrıca, düzenlemelerin Şeriat üzerine çalışan bir alt komite tarafından hazırlandığı ve onay için ana çalışma gruplarına henüz gönderilmediği belirtiliyor.

Guardian ceza yasası taslağının tamamlanmasından sonra bakanlık tarafından değerlendireceğini ve cumhurbaşkanlığına gönderileceğini, son olarak da parlamentonun onayına sunulacağını vurguluyor.

Putin'den Berlusconi'ye 'diplomatik koruma'

Times gazetesi, hakkında açılan davalarla başı belada olan eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin imdadına Rusya lideri Vladimir Putin'in koşabileceğini yazıyor.

Times, İtalyan medyasında yer alan haberlerde, Putin'in vergi kaçakçılığı suçlamasından hüküm giyen Berlusconi'nin kamu hizmeti cezasını çekmesini önlemek için, eski İtalya Başbakanını Rusya'nın Vatikan Büyükelçisi olarak atayabileceğinin söylendiğini belirtiyor.

Böylece diplomatik pasaport sahibi olacak Berlusconi'nin ceza muafiyetinden faydalanacağı kaydediliyor.

Times bu yöndeki spekülasyonların Putin'in dünkü Roma ziyareti ve Papa Francis ile dün yaptığı görüşmeden sonra arttığını belirtiyor.

Berlusconi'yi destekleyen sağcı Libero gazetesinin de Berlusconi'nin partisi Forza İtalia'dan adı açıklanmayan bir milletvekilinin, "Evet, Vladimir Putin Berlusconi'ye bir diplomatik pasaport vermek istiyor.Böylece yaşamının geri kalanını yabancı ülkelerde, Antiller'de, Bermuda’da belki de Saint Moritz'de geçirebilir" diyor.

Berlusconi'nin aldığı cezanın ardından yarın senatodan atılması için bir oylama yapılacağını ve Berlusconi'nin dokunulmazlığını kaybedebileceğini de hatırlatan Times, Berlusconi ve Putin'in yakın bir dostluğa sahip olduğunu vurguluyor.

Gazete Putin'in, 18 yaşından küçük bir fahişeyle yatmakla da suçlanan Berlusconi'ye "Berlusconi kadınlarla yaşadığı için yargılanıyor. Bir homoseksüel olup, erkeklerle yaşasaydı kimse elini sürmeye cesaret edemezdi" sözleriyle destek olduğunu da hatırlatıyor.

Gazeteye konuşan bir Rus bir gözlemci ise Berlusconi’nin Vatikan'a Büyükelçi olarak atanmasının düşük bir ihtimal olduğunu söylüyor. Ancak diplomatik bir pasaport verilmesinin muhtemel olduğunu belirtiyor.