10 Kasım İngiltere basın özeti

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İngiltere basınında Dünya Dopingle Mücadele Kurumu WADA'nın Rusya'nın bakanlık, federasyon ve sporcular düzeyinde yasaklı madde kullanımda usulsüzlük yaptığına dair raporuna geniş yer veriliyor.

Rusya'nın atletizmden men edilmesi çağrısı yapılan raporda Olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanan atletlerin de men edilmesi talebi var.

Daily Telegraph gazetesi spor ekinde "Sabote edildi" başlığı altında "spor dünyasının en kötü doping skandalı Londra Olimpiyatlarını gölgeliyor" dendi.

Gazetenin yazarı Paul Hayward da, skandalın yalnızca Rusya'nın sorunu olmadığı, bütün dünyayı etkileyeceğini yazıyor.

The Times gazetesi de "Londra Olimpiyatları Ruslar tarafından sabote edildi" başlığı atmış.

Gazete baş sayfa manşetten verdiği haberde "devlet destekli doping programı açığa çıktı" diyor.

Independent gazetesi doping skandalıyla ilgili manşetinde "Sporun en kara günü" ifadesini kullanıyor.

Guardian gazetesi de haberi baş sayfadan iddialara ilişkin "Atletizm krizde" başlığıyla veriyor.

Times gazetesinde yer alan bir haberde Taliban'dan ayrılan tutucu militanların Afganistan'da IŞİD'e katıldıkları ve mezhep ayrımı temelinde ölümleri teşvik ettikleri yazıyor.

Haberde, Zabul vilayetinde üç gün süren yoğun çatışmalarda 50 militanın öldüğü, çatışmaların ardından bölgede Hazara azınlık grubundan ikisi kadın, biri çocuk yedi Şii Müslümanın cesetlerinin bulunduğu belirtiliyor.

Times gazetesi, Yıldız Sarayı'nın Cumhurbaşkanlığı'na tahsis edilmesine de sayfalarında kısa bir yer ayırmış.

"Bir sultana uygun saray - Erdoğan kendine ikinci bir ev buyuruyor" başlığıyla verilen haberde "Son Osmanlı sultanı için inşa edilen şatafatlı bir saray, Erdoğan'ın İstanbul'daki özel konağı olacak. Bu adım ağır eleştirilere neden olabilir" deniyor.

Yıldız Sarayı'nın tarihine dair bilgiler de veren Times gazetesi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın da 1000'den fazla odası olduğunu ve maliyetinin 350 milyon doları bulduğunu hatırlatıyor.

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan için de şu ifadeler var: "Statüsüne ve servetine rağmen hala eski mahallesi Kasımpaşa'ya sık sık dönüyor."

Independent gazetesi, Avrupa'nın göçmen krizine ilişkin bir habere yer veriyor.

Haberde, yarın Avrupalı ve Afrikalı liderlerin krizi masaya yatırmak için Malta'da bir araya gelecekleri hatırlatılırken Avrupa'nın krizle mücadelede henüz yetersiz kaldığı rakamlarla açıklanıyor:

"Avrupa'da 106 bin mülteciden yalnızca 135'i yerleştirildi."

"Afrika'ya göçü durdurması için vaat edilen 1.8 milyar euro'dan yalnızca 47.5 milyonu ödendi."

"Suriye krizi için vaat edilen 500 milyon euro'luk fonun yalnızca 50 milyon euro'su teslim edildi."

"Hala 40 bin battaniye, 225 bin eldiven, 75 bin yağmurluk ve 2 bin 800 uyku tutulumuna ihtiyaç var."

İngiltere basını Myanmar'daki seçimlere de geniş yer ayırıyor.

Guardian gazetesi ilk sonuçların muhalif Aung San Suu Kyi'nin zaferine işaret ettiğini aktardığı haberinde destekçilerinin de kutlamalara başladığını yazıyor.

Gazetede Simon Tisdall imzalı bir analizde de Myanmar ordusunun Suu Kyi'nin zaferini kabullenip kabullenmeyeceği sorgulanıyor.Analizde şu ifadeler var:

"Aung San Suu Kyi en son büyük bir farkla seçim zaferi elde ettiğinde Myanmar'ı yöneten generaller sonuçları reddetmişti ve Suu Kyi'yi ev hapsine atmış, binlerce destekçini hapsetmişti ve çoğu da işkence görmüştü. Bu 1990'da oldu. 25 yıl sonra 'Amay Suu' (Anne Suu) ve partisi NLD yine galip geldi. Şimdi kilit soru: Üniformalı adamlar halkın kararını kabul edip Suu Kyi'nin hüküm sürmesine izin verecek mi?"

Analizde Devlet başkanı Sein'in sonuçlara saygı duyacakları yönündeki açıklamalarına yer veriliyor ve şöyle sonlanıyor:

"Son seçim hesapları ne olursa olsun, Suu Kyi kendisine ve diğerlerine uzun yıllar zulüm eden generallere unutulmaz bir yenilgi yaşattı. Fakat yine de generaller olmadan ülkede hüküm süremeyecek."

Independent gazetesinde Myanmar'daki seçimlere ilişkin habere "Uzun bir süre ordunun idaresinde olan ülkede barışçıl bir devrimin başlangıcı" başlığı atılmış.

Gazetede Myanmar'a ilişkin Zoya Phan imzalı analizde ise ülkenin demokratik sorunlarına değiniliyor.

"Yeni bir hükümet iyi haber fakat bu bizim sorunlarımızın sonu değil" başlıklı analizde Myanmarlı yazar nüfusları 10 milyonu bulan etnik azınlıkların oy kullanamadığını ve ülkenin hala ordunun gölgesinde olduğunu yazıyor.