29 Mart İngiltere basın özeti

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İngiliz gazetelerinde bugün Suriye ordusunun antik kent Palmira'yı IŞİD'in elinden geri almasına ilişkin haberler öne çıkıyor.

The Daily Telegraph gazetesinde yer alan bir haberde, antik kentin yüzde 80'inin iyi durumda olduğu yüzde 20'lik kesiminin ise beş yıllık restorasyon sürecine girmesi gerektiği yazıyor.

Gazete, Suriye rejiminin antik kenti tamamen yok etmemesi için IŞİD'i ikna etmeye çalıştığı iddiaları da olduğunu aktardığı haberinde Suriye'nin tarihi eserlerinden sorumlu bakan Maamound Abdulkarim'in sözlerine de yer veriyor.

Haberde, "Abdulkarim, rejimin IŞİD'in şehri tamamen yok etmemesi için şehrin içindeki 45-50 kişiyle gizli görüştüğünü ifşa etti" deniyor.

Abdulkarim'in şu sözleri aktarıldı: "IŞİD, eğer her şeyi yok ederse büyük bir halk ayaklanması olacağını gördü. Çalmadı ve her şeyi yok etmedi."

Bakana göre Suriye hükümeti UNESCO'nun desteğini alırsa, antik kentin restorasyonu beş yıl içinde tamamlanabilir.

Times gazetesi, IŞİD'in Palmira'yı seks kölelerini satmak için kullandığını yazdı.

Habere göre IŞİD, burada "seks köleleri için açık artırma düzenliyordu."

Suriye ordusunun Palmira'yı IŞİD'den geri almasının ardından ortaya çıkan belgelere dayandırılan haberde, geçen ay Haziran tarihli bir belgede "Kadın köle satın almak isteyenler, tugayın ana merkezine kaydolun" yazdığı belirtiliyor.

Independent gazetesinin internet sayfasında, Sky News'a atfen 'IŞİD'in Türkiye'de Yahudi çocuklara saldırı hazırlığı yaptığı' haberi var.

Sky News, istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberinde IŞİD'in Türkiye'de Yahudilerin yoğunlukta olduğu anaokulları, okullar ve gençlik merkezlerine saldırı planı yaptığını yazdı.

Sky News internet sitesinde yer alan habere göre bu bilgi, geçen hafta Gaziantep'te yakalanan altı IŞİD militanından elde edildi.

Haberde "Saldırının en olası hedefi, toplum merkezi ve bir okulu da bulunan İstanbul Beyoğlu'ndaki sinagog" dendi.

Sky News'a konuşan bir istihbarat kaynağı da, 'bu bilgiler ışığında olağanüstü güvenlik önlemleri alındığını, terörle mücadele birimlerinin de gece gündüz çalıştığını' söyledi.

İstihbarat kaynağı, "Bu güvenilir bir tehditten öte, aktif bir plan" dedi.

İstanbul Beyoğlu'nda 19 Mart'ta düzenlenen intihar saldırısında yaşamını yitirenler arasında İsrail vatandaşları da vardı. Brüksel'de de geçen hafta düzenlenen saldırıda en az 35 kişi öldü.

Sky News tarafından görülen istihbarat raporunda şu ifadeler yer aldı: "Her iki saldırının arkasında da IŞİD'in olduğuna inanılıyor. Örgüt, Türkiye ve diğer bölgelerde başka saldırılar için kararlı çabasını sürdürüyor."

Sky News internet sitesindeki haber de şöyle devam ediyor:

"Bu son bilgi, istihbarat birimlerinin artık Avrupa genelinde var olan tehdide verilecek cevap için işbirliği yapmakta zorlandığı bir dönemde ortaya çıktı."

"Türkiye, üç milyona yakın mülteciyi kabul etti. Paris ve Brüksel hücrelerinin bazı Avrupalı üyelerinin, eğitim için Suriye'ye gittiklerine ve daha sonra Avrupa'da güvenlik arayan mülteci dalgası arasına saklanıp geri döndüklerine dair çok güçlü kanıtlar var."

Haberde, istihbarat kaynaklarının 'Yahudilerin hedef alınacağı tehdidine' ilişkin bilgiyi "eli kulağında olan saldırıya karşı elde ettikleri en iyi bilgi" olarak tanımladıkları belirtiliyor ve istihbarat kaynağının şu sözleri aktarılıyor:

"Ne zaman için planlandığını bilmiyoruz. 24 saat içinde de olabilir, gelecek birkaç gün içinde de."