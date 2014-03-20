BBC muhabirleri Türkiye'yi dolaşıyor

BBC Türkçe 30 Mart yerel seçimlerini, Türkiye'nin değişik bölgelerini dolaşan muhabirleriyle izliyor.

Çağıl Kasapoğlu Ege ve Akdeniz'den, Mahmut Hamsici Karadeniz'in yanısıra, Bayburt ve Erzurum'dan, Engin Esen Mersin, Adana ve Antakya'dan, Zübeyde Sarı Güneydoğu'dan, Kumru Başer Güneydoğu'nun yanısıra baba ocağı Yozgat'tan, Sinan Onuş Ankara, Nevşehir, Kırşehir ve Zonguldak'tan, Rengin Arslan ve Selin Girit de İstanbul'dan haber ve izlenimlerini size aktaracak.

Seçim haber, analiz ve izlenimlerimizde odak noktası siyasiler değil seçmenler olacak. BBC Türkçe sayfalarında onların hikayelerini bulacaksınız.

Bu çalışmalarda partilerin adayları ve sözcülerinden çok, değişik siyasi eğilimleri olan seçmenlerle konuşacağız. Türkiye'nin gündemindeki temel sorunların, Kentlerin ana sorunlarının yanısıra, her bölgede halkın hikayelerini anlatmaya yoğunlaşacağız.

Arkadaşlarımız bulundukları bölgelerden hemen her gün izlenimlerini aktaracaklar. Ayrıca bu çalışmalarını görüntüleyecekler ve videolar halinde sizlere sunacaklar.

Bu seçimlerde önceden yapmadığımız bazı yenilikler de olacak: - Örneğin, BBC Türkçe'nin internet sayfasını dışımıza açacağız. Önümüzdeki günlerden itibaren değişik eğilimlerdeki köşe yazarlarının, yorumcuların, akademisyenlerin seçim yorumlarını yayınlayacağız. - 30 Mart büyük bir olasılıkla sosyal medyanın bu derece aktif olduğu ilk seçimler. Bazı aktif twitter kullanıcılarından sayfamıza katkıda bulunmalarını ve seçimlerle ilgili düşüncelerini paylaşmalarını isteyeceğiz. - Seçim kampanyaları ve gündemdeki ana tartışma konuları hakkında hemen her gün canlı anlatım sayfalarımız olacak. Sosyal Meydan'a herkesin twitter ve facebook aracılığıyla, ya da bize elektronik posta ile ulaşarak hepiniz bu canlı anlatımlara katılıp düşüncelerini tüm BBC Türkçe okurlarıyla paylaşabilirsiniz.

Yaptığımız tüm haberlerde tarafsız, dengeli ve objektif olmak tüm yayın faaliyetimizde olduğu gibi seçim çalışmalarımızda da en büyük önceliğimiz olacak.

BBC Türkçe'nin Seçim 2014 sayfasını izleyin. Arkadaşlarımızın izlenimlerini, haberlerini ve videolarını yararlı bulacağınızı ve keyif alacağınızı umuyoruz.

Tabii, eksikliklerimizi, yaptığımız yanlışları da bize hatırlatmanızı ve uyarmanızı da bekliyoruz.