İngiltere'nin yeni başbakanı kadın olacak

Telif hakkı

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakâr Parti'nin yeni lideri ve başbakanı seçmek için milletvekilleri arasında yapılan oylamanın ikinci turunda İçişleri Bakanı Theresa May ve Andrea Leadsom finale kaldı.

Theresa May 199 milletvekilinden destek alırken, Leadsom 84 oy aldı.

Adalet Bakanı Michael Gove ise 46 oy alarak sonuncu oldu ve yarıştan elendi.

Şimdi parti üyeleri, May ve Leadsom arasında bir seçim yapacak ve sonuç 9 Eylül'de açıklancak.

150 bin parti üyesinin yapacağı seçimi kazanan İngiltere'nin Margaret Thatcher'dan sonraki ikinci kadın başbakanı olacak.

Başbakan David Cameron AB referandumunda birlikten çıkma sonucunun alınmasından sonra istifa edeceğini açıklamıştı.

Cameron'ın halefi olmak için başta beş aday vardı.

Uzun süredir hükümette yer alan Theresa May referandumdan önce AB'de kalma kampanyası yapmıştı.

Leadsom ise birlikten ayrılma yanlısıydı.