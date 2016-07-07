Halep'e son geçiş yolu da Esad'ın kontrolünde

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Suriye'de rejime bağlı güçlerin, Halep'in kontrolü için stratejik öneme sahip Castello yolunu rejim karşıtlarından geri aldıkları bildirildi.

Bölgeden gelen haberler, şiddetli çatışmalar ve hava saldırılarından sonra Suriye ordusuna bağlı güçlerin Castello yolunun yaklaşık 1 km içlerine kadar ilerlediğine işaret ediyor.

Rejim karşıtı güçler ve hükümet kaynakları da yolun ulaşıma kapandığını söylüyor.

Saldırı, Suriye hükümetinin bayram nedeniyle ilan ettiği 72 saatlik ateşkeşin ilk saatlerinde gerçekleşti.

Rejim karşıtı gruplardan Fastaqim adına Reuters haber ajansına konuşan Zakaria Malahifji, "Şu an hiçkimse Halep’e giriş yapamaz ya da Halep’ten çıkamaz" dedi.

Malahifji, "Yol eskiden de tehlikesiz değildi, fakat şimdi mesele tehlikeli olup olmaması değil, tamamen kapatılmış durumda olması" diye konuştu.

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Reuters’ın görüştüğü bir başka muhalif de, "Bütün gruplar çatışmaya destek birlikleri göndererek Castello yolundaki hakimiyetimizi geri kazanmaya çalıştı, ancak durum oldukça kötü” dedi.

Esad karşıtları, bölgede yaşayan 300 bin kişi dahil olarak üzere artık hiç kimsenin Halep’in doğusuna giriş ya da çıkış yapamayacağını söylüyor.

Suriye’nin resmi haber ajansı Sana ise, askeri kaynaklara atfen ordunun Castello yolunda isyancıları püskürttüğünü ve kaçmaya çalışan, ajansın ifadesiyle, ''terörist grupları'' hedef aldıklarını duyurdu.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi çatışmaların dün gece yarısı Halep'in kuzeybatısında alevlendiğini duyurdu.

Suriye'nin en büyük kentlerinden, bir zamanlar ülkenin ticaret ve sanayi merkezi olan Halep, 2012’den bu yana ikiye bölünmüş durumda. Şehrin batısı Suriye hükümetinin, doğusu ise isyancı grupların denetimi altında.

Suriye savaşı ve Halep