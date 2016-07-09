Irak ordusu kritik hava üssünü IŞİD'den geri aldı
Irak'ta ordu Musul'un kontrolünü IŞİD'den geri almak için başlattığı operasyonda stratejik öneme sahip Kayyara hava üssünü ele geçirdiğini açıkladı.
Irak ordu birimleri, ABD'nin hava desteği altında, Mart ayından bu yana geri almaya çalıştıkları hava üssüne güneyden giriş yaptı.
Musul'un yaklaşık 60 kilometre güneyindeki hava üssünün, operasyonda sevkiyat üssü ve "fırlatma rampası" olarak kullanılması planlanıyor.
Reuters'a konuşan Iraklı komutan "Bu, Musul saldırımızı hızlandıracak stratejik bir gelişme" dedi.
Ordunun hava üssüne girerken çok az bir direnişle karşılaştığı bildiriliyor.
Kayyara'nın kaybıyla, Musul'un, IŞİD kontrolündeki diğer bölgelerle bağlantısının da kesilebileceği belirtiliyor.
IŞİD Haziran 2014'te Musul'un kontrülünü ele geçirmişti.
Irak ordusu Mart ayında Musul'u geri almaya yönelik operasyon başlatmıştı.