Japonya'da tahminleri aşan büyüme

Japon ekonomisi, 2009'un son üç ayında beklenenden de yüksek oranda büyüme kaydetti.

Image caption Japon ekonomisi, 2009'un tümünde ise daraldı

Artışta, ihracat rakamlarındaki artışın etkili olduğu haber veriliyor.

İhracatın artmasıyla ülkenin gayri safi yurtiçi hasılası, geçen yılın Ekim ve Aralık ayları arasındaki üç aylık dönemde, yıllık bazda yüzde 4,6 oranında yükseldi.

Bir önceki çeyreğe göre büyüme oranı ise yüzde 1,1 olarak gerçekleşti.

Böylece GSYİH artışı, uzmanların tahminlerini aşmış oldu.

Japonya ekonomisi keskin bir küçülme yaşamış, ancak geçen yıl içinde yeniden pozitif büyüme rakamlarına geri dönmüştü.

Çin yetişiyor

Ancak tüm bu rakamlara rağmen, 2009 yılının tümünde ülke ekonomisi yüzde 5 oranında daraldı.

Japonya halen ABD'nin ardından dünyanın en büyük ikinci ekonomisi; ancak hemen ardından çok az bir farkla Çin ekonomisi geliyor.

Çin'in kısa bir süre sonra dünyanın ikinci büyük ekonomisi unvanını Japonya'nın elinden alması bekleniyor.

Son verilerin Japonya'nın geriye düştüğünü teyit edebileceği düşünülüyordu. Ancak beklenenden olumlu olan rakamlar, sıralamada değişiklik olup olmadığını belirlemeyi çok güçleştirdi.

Her iki ülkenin verileri de ilk hesaplara dayanıyor ve daha sonra oynamalar olması mümkün.

Çin ekonomisi 2009 yılı içinde yüzde 8,7 büyümüştü.

Japonya'nın kaydettiği olumlu verilerde en büyük pay ihracata, özellikle de Çin ile yapılan ihracata ait.

Çin şu anda Japonya'nın başlıca pazarı durumunda.

Ayrıca Japon ekonomisinin yüzde 60'ını oluşturan tüketici harcamaları da bir önceki döneme göre yüzde 0,7 yükseldi.

Kurumsal harcamalar da 2008 Mart'ından bu yana ilk kez artış kaydetti.