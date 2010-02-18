Toyota'ya ABD'de yeni soruşturma

ABD'de Japon otomobil üreticisinin bu kez Corolla'daki direksiyon şikayetleri konusunda yeni bir soruşturmayla karşı karşıya kalması bekleniyor.

Image caption Corolla dünyanın en çok satan otomobili

Bugün açılması beklenen soruşturma, Amerika'da satılmış 500 bin adet Corolla'yı ilgilendiriyor.

Dünya çapında 8 milyonu aşkın aracını gaz pedalı ve fren şikayetleri yüzünden onarım için servise çağıran Japon otomotiv şirketi Toyota, iki gün önce de direksiyon hatası yüzünden dünyanın en çok satan otomobili olan Corolla'yı geri çekmeyi düşündüğünü açıklamıştı.

Henüz kesin karar vermediğini bildiren Toyota, Amerika Birleşik Devletlerinde Corolla ile ilgili şikayetlerin sayısının yüzü aşmadığını bildirmişti.

ABD'nde otomotiv sektöründe güvenliği denetleyen kurum, Toyota hakkında daha önce gündeme gelen şikayetlerle ilgili olarak zaten soruşturma başlatmıştı.

Önce gaz, sonra fren şikayetleri

Toyota önce gaz pedallarındaki sorun nedeniyle dünya çapında 8 milyon aracı servislere geri çağırmış, daha sonra da son hybrid aracı Prius'un da frenlerinde sorun olduğunu açıklamıştı.

Ancak şirket, aracın fren sistemini yeniden tasarladıklarını ve şu ana dek satılmış olan otomobillerdeki sorunu gidermek için yakında çeşitli önlemler açıklayacaklarını bildirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri Ulaştırma Bakanlığı, 2010 model Toyota Prius otomobillerindeki fren sorununu da incelemeye aldığını duyurmuştu.

Image caption Toyota'da çıkan sorunlar, şirketin hisselerinde düşüşe neden oldu

Toyota, frenlerdeki sorunun sürüş güvenliği açısından bir sıkıntıya yol açmayacağını ve arızanın kolayca giderilebileceğini belirtiyordu.

Fren sorunlarından önce, Toyota'nın yedi modelinde, gaz pedallarının sıkışma tehlikesi gösterdiği açıklanmıştı.

Şirket, gaz pedallarındaki sorun nedeniyle iki milyar dolar kayba uğradığını açıklamıştı.

Sorundan etkilenen modeller IQ, Aygo, Yaris, Auris, Corolla, Avensis ve Verso.

Kriz ardından atılım yapmıştı

Toyota hisseleri 21 Ocak'ta ABD'de iki milyonu aşkın aracın servise çağırılmasından sonra yüzde yirmiyi aşkın değer yitirdi.

Şirketin, 2009'un son çeyreği için açıkladığı mali rakamlar ise 153 milyar yen (1,68 milyar dolar) kar ettiğini gösteriyor.

Şirket bir önceki yılın aynı döneminde ise 164 milyar yen zarardaydı.

Gaz pedalı, fren ve son olarak direksiyon sorunlarının şirkete getirdiği mali yük bu tabloyu kısmen gölgeliyor, ancak şirket hala satışlardaki artışın sürmesini bekliyor.