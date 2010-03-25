Dubai World'e devlet yardımı

Devlet denetimindeki yatırım şirketi Dubai World borç geri ödemeleri için 8 yıl süre istedi.

Image caption Dubai World'ün yatırımları küresel krizden ağır darbe yedi

Talep, şirkete 9,5 milyar dolar kaynak ayıran Dubai hükümeti tarafından da desteklenecek.

Borç erteleme talebinin kabul edilip edilmeyeceğine ise şirkete kredi sunan kuruluşlar karar verecek.

Dubai World Kasım ayında 60 milyar dolara yaklaşan borçlarının 6 ay kadar ertelenmesini talep ettiğinde dünya borsalarında şok yaratmıştı.

Dubai'nin borçlarını geri ödeyemeyeceğiyle ilgili kaygılar nedeniyle özellikle bankacılık hisseleri gerilemişti.

Dubai o tarihten bu yana petrol zengini komşusu Abu Dabi'den 20 milyar dolar acil yardım almıştı.

Dubai ekonomisinin motoru olan Dubai World, özellikle inşaat ve konut sektöründe dev projelere imza atmıştı.

Ancak küresel krizle birlikte projeler durunca, şirket aldığı kredileri geri ödeyememeye başladı.

Diğer bazı emirliklerden farklı olarak petrol gelirinden mahrum olan Dubai hükümeti de komşularından borç almak zorunda kalmıştı.