Japonya'da deflasyon sorunu

Japonya'da fiyatların 12 aydır sürekli olarak düşmesi ülkenin resesyona tekrar geri dönebileceği endişelerini körüklüyor.

Image caption Japonya'da tüketim düştü

Bugün açıklanan veriler, fiyatların Şubat ayında bir önceki yıla oranla yüzde 1,2 gerilediğini ortaya koydu.

Bu durum insanların tüketime yöneleceği ve ekonominin canlanacağı beklentisini yaratabilir, ancak öyle olmadı.

Japonlar fiyatların daha da ineceği beklentisiyle alışverişlerini sürekli olarak erteliyor.

Bu da ekonomiyi bir kısır döngüye sokuyor.

Tüketim olmayınca şirketlerin karları düşüyor, karları düşen şirketler daha az maaş veriyor, daha az maaş alan çalışanlar daha az tüketiyor.

Yaz ayında seçime gitmeye hazırlanan hükümet ise sorunu çözmek için Japonya Merkez Bankası'na baskı yapıyor.

Merkez Bankası'ndan, para arzını arttırması isteniyor.

Hükümetin bunun dışında ise manevra alanının sınırlı olduğuna dikkat çekiliyor.

Japonya sanayileşmiş ülkeler arasında borç miktarı en yüksek olan ülke.

Bu nedenle de fiyatların yükselişe kolay kolay geçemeyeceği belirtiliyor.

Bu da Japonya'nın tekrar resesyona dönebileceği endişelerini getiriyor.

Japonya resesyondan 2009'un son çeyreğinde yakaladığı yüzde 0,9'luk mütevazı büyüme ile kurtulmayı başarmıştı.