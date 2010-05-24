İngiltere kamu harcamalarını kısıyor

İngiltere Maliye Bakanı George Osborne, kamu harcamalarında 6,2 milyar sterlin (yaklaşık 9 milyar dolar) kesinti yapılmasını öngören planlarını açıkladı.

Image caption Muhafazakar Partili Maliye Bakanı George Osborne

5 Mayıs'taki seçimin ardından Liberal Demokratlar ile koalisyon yaparak iktidara gelen Muhafazakar Parti, en önemli vaadini yerine getirmek üzere kolları sıvadı.

Muhafazakar Parti, iktidara geldiklerinde İngiltere'nin dev bütçe açığını kapatmak üzere kamu harcamalarında acilen kesintiye gidileceğini açıklamıştı.

İngiltere'nin bütçe açığı 156 milyar sterlin tutarında.

Açığın gayri safi yurt içi hasılaya oranı ise yüzde 12 civarında ve bu oran Yunanistan'ınkinden yüksek.

George Osborne, "kamu maliyesini düzeltmek için hemen harekete geçilmesi gerektiğini" söyledi.

Açıklanan planlar uyarınca, bilgi işlem teknolojileri, emlak, reklam ve işe alım bütçelerinin kısılması öngörülüyor.

Plana göre, bağımsız yetkileri olan bazı hükümet kuruluşları da lağvedilebilecek.

BBC'ye bir açıklama yapan İngiltere Maliye Bakanı Osborne, "bu kesintilerin istihdama etkilerinin büyük bir kısmının" kamudaki kadroların dondurulması ile sağlanacağını söyledi.

Bakan Osborne, kamu açığını azaltma yolundaki adımlarının özel sektöre destek olacağını ve daha fazla istihdam yaratılmasını sağlayacağını belirtti.

'İlk adım'

KESİNTİ YAPILACAK ALANLAR Bağımsız yetkileri olan hükümet kuruluşları

Bilgi işlem, emlak ve seyahat harcamaları

Reklam ve danışmanlık bütçeleri

Hükümet kadroları

Hükümetin mal ve hizmet alım sözleşmeleri

Kimlik kartları ve biyometrik pasaportlar

Yapılacan açıklama, İngiltere'de Muhafazakar Parti ve Liberal Demokrat Parti'nin oluşturduğu yeni koalisyon hükümetinin bütçe açığını azaltma yolundaki planlarında ilk adımı oluşturuyor.

Bunu Haziran'da açıklanacak bütçe ile yeni kesintiler takip edebilir.

Beş yıl içinde sıfırlanması öngörülen İngiltere'nin barış zamanında sahip olduğu rekor bütçe açığının, 156 milyar sterlin (225 milyar dolar) civarında olduğu tahmin ediliyor.

Bu yıl için öngörülen kesintiler ise seçim kampanyasında vaat edilen 6 milyar sterlinin biraz üzerinde yer alıyor.

'Hükümet risk alıyor'

Ancak eski Hazine bakanı Liam Byrne, hükümetin ekonomide bir risk almakta olduğunu söyledi.

Şu anda muhalefetteki İşçi Partisi'nden milletvekili olan Byrne, "kamu harcamalarında erken kesintiye gitmenin yanlış olduğunu" söyledi.

Liam Byrne, bu durumun özel sektör açısından olumsuz sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.