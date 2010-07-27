BP ikinci çeyrekte 17 milyar dolar zarar etti

Petrol devi BP, Meksika Körfezi'ndeki çevre felaketi sonrası İngiltere ticaret tarihinin en büyük çeyrek dönem zararlarından birini ilan etti.

Şirket, Nisan - Haziran aralığına denk düşen, ikinci dönem çeyrek bilançosunda 17 milyar dolarlık zarar açıkladı.

Bu arada şirket, Meksika körfezindeki sızıntının temizlenmesi için 32,2 milyar dolar karşılık ayırdığını ve gelecek 18 ayda, 30 milyar doların üzerinde varlık satmayı planladığını da kaydetti.

BP ayrıca İcra Kurulu Başkanı Tony Hayward'ın da Ekim ayında görevinden ayrılacağını açıkladı.

Hayward'ın yerine Meksika Körfezi'ndeki temizlik faaliyetlerini yöneten ve bu sektörde 30 yıllık tecrübeye sahip olan Bob Dudley getiriliyor.

Tony Hayward, Meksika Körfezi'ndeki çevre felaketiyle gerektiği şekilde başetmekte yetersiz kaldığı yolunda eleştirilere maruz kalmıştı.

Hayward'ın istifası

Hayward'ın görevi bırakmaya hazırlandığı haberleri üzerine dün şirket hisseleri yaklaşık yüzde 5 artış göstermişti.

Hayward'ın emeklilik ikramiyesinin ise yaklaşık 900 bin dolar olması bekleniyor.

BP, Meksika Körfezi'ndeki sızıntı sonrası büyük zarar etmiş, şirketin hisse senetleri yüzde 40 oranında değer yitirmişti.

Dünyanın en büyük çevre felaketlerinden birine yol açan petrol sızıntısı, 20 Nisan'da 11 işçinin ölümüne neden olan bir patlama sonrası, BP'nin işlettiği petrol platformunun çökmesiyle başlamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, ülkenin güney eyaletlerinde deniz kıyısını tehlikeye atan sızıntıyı "ABD tarihinin en büyük çevre felaketi" olarak nitelendirmişti.

Çevre kirliliğinin BP'ye maliyeti 4 milyar dolara yaklaştı.