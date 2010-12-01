Portekiz pahalı borçlandı

Portekiz hükümeti, 500 milyon Euro'luk tahvil satarak mali piyasaların güvenini tazeledi.

Image caption Portekiz, İrlanda ve Yunanistan'ın ardından Euro bölgesinin son zayıf halkası olarak görülüyor

Ancak BBC ekonomi muhabiri Andrew Walker, 12 aylık hükümet tahvili için yüzde 5,3'lük faiz oranının aşırı pahalı olduğu ve bunun Portekiz hükümetinin bir önceki tahvil satışındaki orandan daha yüksek olduğu yorumunu yaptı.

Yüksek faiz oranları, hükümetin borçlarını geri ödeme kabiliyetinden duyulan kaygıların sürmekte olduğunun göstergesi.

Ayrıca piyasalarda Avrupalı ülkeler ve Uluslararası Para Fonu IMF'nin yakında ortak bir kurtarma paketi sunacağı yolunda beklentiler bulunuyor.

Portekiz hükümeti borç yüküyle baş etmekte zorlanıyor ancak İrlanda gibi bir kurtarma paketine ihtiyacı olmadığını söylüyor.

Ancak İrlanda'nın kurtarma paketini kabul etmesinden bu yana, sırada Portekiz'in olduğu yolunda spekülasyonlar artmış durumda.

Portekiz, İrlanda ve Yunanistan'ın ardından Euro bölgesinin son zayıf halkası olarak görülüyor

Devlet tahvilleri

Tahviller, uygulamada kredi olarak işlem görüyor, mevcut durumda yatırımcıların hükümete verdikleri kredi olarak yorumlanıyor.

Bir tahvilin satışı sırasındaki faiz oranı ne kadar yüksekse; yatırımcıların gözünde söz konusu kredi, o kadar riskli anlamına geliyor.

Başka deyişle hükümet yatırımcıları çekebilmek için, devlet tahvil getirisini yüksekçe bir oranda sunmak zorunda kalıyor.

Portekiz'in satışa sunduğu bir önceki tahviller, yüzde 4,8'lik bir tahvil getirisine sahipti.

Son tahvil satışına ilgi yoğun olurken, bu devlet tahvillerinin ne kadarının Avrupa Merkez Bankası tarafından satın alındığı ise tartışma konusu.

Portekiz'in başbakanı Jose Socrates, bir radyoya verdiği mülakatta, "yardıma değil, ekonomilerine güven duyulmasına ihtiyaç duyduklarını" söylemişti.

Portekiz hükümetinden bu yönde gelen açıklamalara rağmen, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's, Portekiz'in yerel ve yabancı para cinsinden ''A-'' olan uzun vadeli ve ''A-2'' olan kısa vadeli kredi notlarını negatif izlemeye aldı.

Standard and Poor's kuruluşundan yapılan açıklamada, Portekiz hükümetinin 2011'de etkili bir kemer sıkma programı uygulayacağı hatırlatıldı, ancak hükümetin gelecek yılki bütçe kısıntısını dengeleyecek büyümeyi sağlayacak reformlar konusunda çok az ilerleme sağladığı vurgulandı.

Portekiz Merkez Bankası da bankaların karşı karşıya oldukları riskler konusunda uyarıda bulundu.

2001 yılı için kemer sıkma programını geçen hafta onaylayan Portekiz, bütçe açığını kapatmaya yönelik hedeflerini tutturmakta zorlanıyor.

Portekiz'in on yıllık tahvil faizi de yüzde 7 seviyesinde seyrediyor.

Yunanistan ve İrlanda'daki oranların altında, ancak Almanya'nın hayli üzerinde olan bu rakam, piyasalara Portekiz'in borç geri ödemelerinde zorlanacağı mesajını veriyor.