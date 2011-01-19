Apple, 3 ayda 6 milyar dolar kâr etti

Image caption Açıklamadan sonra şirketin hisseleri değer kazandı

Amerikan teknoloji devi Apple, 2010'un son üç ayında altı milyar dolar kâr ettiğini açıkladı.

Şirketin açıklamasına göre, 25 Aralık'taki Noel tatilini de kapsayan bu dönemde, 4,13 milyon Mac bilgisayar, 16,24 milyon iPhone, 45 milyon iPod ve 7,33 milyon iPad satıldı. Açıklamadan sonra şirketin hisseleri yüzde dört oranında yükseldi. Apple hisseleri, daha önce İcra Kurulu Başkanı Steve Jobs'un sağlık sorunlarıyla ilgili kaygılar nedeniyle düşmüştü. Jobs, hafta sonunda, sağlık sorunları nedeniyle bir süre şirketten uzak kalacağını açıklamıştı. Pankreas kanseri olan Jobs, daha önce karaciğer nakli ameliyatı geçirmişti. Birçok yatırımcı, Jobs'un yokluğunun şirketin başarılı performansını etkileyebileceğinden kaygı duyuyor. Merkezi Kaliforniya'da bulunan şirketin son üç aydaki cirosunun 26,7 milyar dolar olduğu açıklandı. Bu gelirin yüzde 62'si Amerika Birleşik Devletleri dışındaki satışlardan elde edildi. Apple, Çin'i de kapsayan Asya-Pasifik bölgesinde satışlarının üçe katlandığını duyurdu.