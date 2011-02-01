BP'de 19 yılın en kötü bilançosu

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Petrol devi BP, 2010 yılı faaliyetleri sonucunda 4,9 milyar dolar zarar ettiğini duyurdu.

Bu duruma, Meksika Körfezi'ndeki petrol platformunda meydana gelen kaza ve oluşan sızıntıyı temizlemenin yüklü faturası yol açtı.

Şirketin yılı son 19 yılda ilk kez zararla kapatmasına rağmen, temettü ödemelerine sızıntıdan bu yana ilk kez yeniden başlanacak.

Ancak hisse başına ödenecek yedi sentlik temettüler geçmiş yıllardakilerin yarısı kadar.

Önceki yılı 14 milyar dolara yaklaşan kârla kapatan şirket, ABD tarihinin en büyük çevre felaketine yol açan sızıntıyı temizleyebilmek için 25 milyar dolarlık bir fon ayırmıştı.

Geçen yıl Nisan ayında meydana gelen patlamada, petrol platformunda çalışan 11 kişi hayatını kaybetmiş; ardından milyonlarca varil petrolün denize yayılmasıyla tarihin en büyük kirlenmelerinden biri meydana gelmişti.

Oluşan hasarla birlikte, şirketin felaketten kaynaklanan giderleri 40,9 milyar doları buldu.

Hissedarlara temettü ödemeleri de sızıntı nedeniyle dokuz ay önce askıya alınmıştı.

BBC'nin ekonomi editörü Robert Peston, bu karar ışığında hissedarlara ödenecek toplam tutarın bir önceki yıla göre 3,2 milyar sterlin daha az olacağını kaydediyor.

Yeniden yapılanma

Telif hakkı AP Image caption Deepwater Horizon kuyusundaki patlama şirketi sarstı

Şirket ayrıca yapılanmasını da gözden geçiriyor.

BP yönetim kurulu başkanı Robert Dudley, şirketin bu yıl daha çok doğal gaz ve petrol sahaları keşfine odaklanacak "daha küçük" ancak büyüme potansiyeli daha yüksek bir yapılanmanın temellerini atacağını söyledi.

Şirket ABD'deki iki rafinerisini satıyor. Bunlar arasında 2005 yılında meydana gelen bir patlama sonucu 15 kişinin ölüp 170 kişinin yaralandığı Texas City rafinerisi de var.

Şirket ayrıca Arjantin, Kuzey Amerika, Venezuela, Vietnam, Kolombiya ve Mısır'daki faaliyetlerini de daraltıyor.

Kazanın yarattığı ek maliyet olmasaydı; şirket yükselen enerji fiyatlarının etkisiyle yılı kârla kapatacaktı.