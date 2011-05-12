Çin'de zenginlere 'kural yok'

Yüksek sınıftan kişilere pahalı şaraplar satan bir tüccar, Çinli zenginler hakkında bana güçlü bir izlenim veren şu hikayeyi anlattı:

Bir grup Çinli işadamı bir akşam şarap içmek için buluşma ayarlamış. Onlardan en iyi şaraplarını getirmeleri istenmiş.

Akşam buluşmaya dünyanın en çok bilinen iyi şaraplarından bir seçme getirilmiş: 1962 Chateau Lafite, 1970 Chateau Latour. Bu şarapların şişesi 1600 dolardan satılıyor.

Gelenler, şaraplarını gösterip ardından ev sahibinin söylemesiyle açıp bir kaseye boşaltmışlar.

Ardından da bu şarapları birbirine karıştırıp içmişler.

Bu bazı Çinli zenginlerin lüks mallara nasıl yaklaştıklarını hikaye eden bir anekdot.

Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip bu yükselen dev ülke lüks ürün tüketimindeki payını her geçen gün biraz daha artırırken üreticiler de Çinli zenginlerin beğenisi konusunda kendilerini geliştiriyorlar.

5 yıl içinde lüks malların yüzde 33'ü Çin'e akacak

Çin'de yüksek enflasyondan muzdarip orta sınıfların aksine, zenginler yaşam tarzları üzerinde bir baskı hissetmiyorlar.

Rolls-Royce'un da sahibi olan BMW firması, Çin'den yüksek talep sayesinde bu yılın ilk çeyrek kârını neredeyse dört katına çıkardı.

Çin'deki lüks tüketimde talep artışı nedeniyle kârlarını katlayan firmalar listesi epey uzun.

Barclays Capital'in hesaplarına göre, Çin şu anda dünyadaki lüks tüketim mallarının yüzde 12'sini satın alıyor.

Bu rakamın yılda yüzde 20 ila 30 arasında yükselmesi bekleniyor. Bu da beş yıllık bir süre içinde Çin'in dünyadaki lüks ürünlerin üçte birinin satın alacağı anlamına geliyor.

Bu oldukça yüksek bir büyüme oranı. Fakat, büyümenin nedenini görmek için ülkede milyonerlerin sayısının hangi hızda arttığına bakmanız yeterli.

Merrill Lynch Cap Gemini World Varlık Bülteni Çin'de yaklaşık beş yüzbin milyoner olduğuna ve bunun 2008'deki düzeyin yüzde 31 üzerinde olduğuna işaret ediyor.

Çinli zenginlerin lüks düşkünlüklerinin milyonerlerin yaşlarıyla da ilgili olabileceği düşünülüyor.

Çin'deki zenginlerin yaş ortalaması 39 bu kalkınmış dünya ortalamasından 15 yaş daha düşük.

Bu yaş, tek çocuk politikasının uygulandığı döneme de denk geldiğinden bu milyonerler ailelerinin tek çocukları aynı zamanda.

Milyonerler biraz da bu nedenle Küçük İmparatorlar olarak anılıyor.