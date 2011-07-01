FT: Büyüme hızı Çin'i geçen Türkiye ekonomisi kaygı yaratıyor

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Financial Times gazetesi, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğindeki kaydettiği büyüme oranının Çin'i geçtiğini gösteren rakamlar üzerinden, aşırı ısınmış bu büyümenin bir kutlamadan ziyade baş ağrısı yarattığını yazıyor.

Tüketici harcamalarının beslediği büyüme Türkiye Merkez Bankası'nın ekonomiyi soğutup yavaşlatmak için aldığı geleneksel olmayan önlemler konusunda şüphelere yol açıyor, Financial Times'a göre.

Merkez Bankası'nın uyguladığı başlıca önlem ise, faiz hadlerini yükseltmekten ziyade bankaların verdiği kredilere sınırlama getirmek.

Gazetenin muhabiri Delphine Strauss, açıklanan başka rakamların, ülkenin dış ticaret açığının 10.1 milyar dolar gibi rekor bir düzeye ulaştığını ortaya koyduğunu ve bunun da merkez bankasının iç talebi düşürüp şişen cari açığı azaltma hamlesi önündeki zorluklara işaret ettiğini savunuyor.

"Sürdürülemez büyüme"

İngiltere'deki Royal Bank of Scotland'ın ekonomistlerinden Timothy Ash'in, "Ekonominin yavaşladığına dair hiçbir işaret yok." dediğini aktaran Financial Times, uluslararası yatırımcıların Türkiye ekonomisine baktıklarında sürdürülemez bir büyüme gördüklerini de yazıyor.

Değerlendirmede Merkez Bankası'nın Türkiye ekonomisinin fazla ısındığını gösteren hiçbir kanıt yok şeklindeki karşı görüşlerine de yer veriliyor.

Gazeteye göre, Merkez Bankası'nın yükselen ekonomilere sermaye akışının yavaşladığını gösteren işaretler nedeniyle, yüksek faizin sıcak para akışını hızlandırarak cari açığı artıracağı öngörüsü artık geçerli değil. Ancak banka yine de daha önce belirlediği tutumunu değiştirmiyor.

Değerlendirmede son olarak, Merkez Bankası'nın tutumunu doğru bulan iktisatçıların, Türkiye'deki ekonomik aktivitenin yılın geri kalanında düşeceğini öngördükleri de belirtiliyor.