Çin Kanada'da petrol şirketi alıyor

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Çin devlet petrol işletmesi CNNOC, Kanada'nın petrol kumu üreticisi OPTI şirketini, 2,1 milyar dolara alıyor.

İki şirket arasında varılan anlaşmanın hayata geçirilebilmesi için, sektörü denetleyen kurumun onayı gerekiyor.

Anlaşma, Çin devlet işletmelerinin Kuzey Amerikan şirketlerinde hisse sahibi olma girişimlerinde son halka.

CNNOC, OPTI hissedarlarına 34 milyon dolar ödeme yapacağını, buna ek olarak da şirketin 2 milyar dolarlık borçlarınıüstleneceğini söylüyor.

Şirketin ana malvarlığı Alberta'daki Long Lake petrol kumu işletmesinde sahip olduğu %35'lik hisse.

OPTI anlaşma sayesinde bu işletmeye yatırmın sürebileceğini belirtiyor.

OPTI Genel Müdürü Chris Slubicki 'CNOOC teknik açıdan deneyimli ve sermaye altyapısı güşlü bir şirket' diyor.

Kanada'nın Alberta bölgesinin dünyanın en büyük üçüncü petrol rezervlerine sahip olduğu düşünülüyor.

Ancak Kanada'nın petrol kumundan petrol çekmek ortalama petrol sahalarından daha pahalı bir işlem.

Dahası çevreciler bu yolla petrol üretiminin çevreye zararının olağan yöntemden daha yüksek olduğunu söylüyor.

Alberta'da üretilen petrolün büyük kısmı şu anda ABD'ye ihraç ediliyor.

CNOOC bölgede yatırım yapan tek Çin şirketi değil.

Uluslararası Enerji Ajansı önümüzdeki beş yıl içinde küresel petrol talebindeki artışın yaklaşık yarısının Çin'den geleceğini tahmin ediyor.

Ajansa göre, 2010 sonuna dek Çin şirketleri 31 ülkede faaliyet gösterdiği gibi, bu ülkelerden 20'sinde yerel şirketlere ortak oldu.

Talepteki artışın yanısıra önemli nakit rezervlerine sahip olmaları Çin'în enerji şirketlerini yabancı petrol rezevlerini satın almaya yönlendiriyor.