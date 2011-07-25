Madrid'in 'öfkelileri' sokaklardaydı

İspanya'nın ekonomik sorunları, başkent Madrid'de binlerce kişinin katıldığı bir eylemle protesto edildi.

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Ülkedeki siyasi ve ekonomik durumdan rahatsız ve kendilerini "öfkeliler" diye adlandıran binlerce muhalif, Sol Meydanı'nda büyük bir gösteri yaptı.

Bazı göstericilerin ana gruptan ayrılarak kimi büyük şirketlerle beraber ekonomik krizden sorumlu tuttukları bankaların şubelerini gazlı spreylerle boyadıkları görüldü.

İspanya'da işsizlik oranları yüzde 21 düzeyinde bulunuyor.

Halk ilk kez 15 Mayıs'ta Sol Meydanı'nda toplanmış, buradaki gösteriler daha sonra tüm ülkeye yayılmıştı.

İspanya'da gençler arasındaki işsizlik oranı yüzde 43 civarında. Kriz sonrasında bir milyondan fazla İspanyol aile, tek bir aile bireyinin maaşıyla geçinmek zorunda kaldı.

Avrupa'da ve ABD'de Yunanistan'daki ekonomik krizin, Euro bölgesindeki diğer zor durumdaki ülkelere sıçrayabileceği kaygısı hakim.

Euro bölgesi liderleri geçen hafta Yunanistan'a 109 milyar Euroluk yeni bir kurtarma paketi verilmesi ve ticari borçverenlerin zarar etmeye zorlanmasına karar vermişti.

Ticari borçverenlerin katkısı müzakerelerin en zorlu parçasını oluşturuyordu.

Fransa ve Avrupa Merkez Bankası'nın muhalefetiyle ortaya çıkan tıkanmanın İspanya ve İtalya'yı da içerecek şekilde Avrupa çapında bir bankacılık krizine neden olmasından ve hatta Avrupa Merkez Bankası için de risk oluşturmasından endişe ediliyordu.

Uluslararası Para Fonu IMF de geçen hafta İspanya ekonomisinin hala 'kaydadeğer düzeyde' riskle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Kurumun yıllık raporunda İspanya hükümetinin kamu harcamalarını kısıp emek piyasasını esnekleştirme çabalarını sürdürmesi gerektiği belirtiliyor.