Avustralya'da enflasyon baskısı

Yüksek yakıt ve gıda fiyatlarının baskı oluşturduğu Avustralya'da enflasyon beklenenden yüksek oldu.

Son verilere göre bu yılın 2. çeyreğinde enflasyon oranı yıllık bazda yüzde 3,46 olarak gerçekleşti.

Avustralya'da bu yıl başlarında meydana gelen sel ve fırtınalar, ülkenin gıda fiyatlarını sıçrattı.

Enflasyonun beklenenden yüksek çıkması, bunun ekonominin bütününe olası etkileri konusunda ülke çapında tartışma başlattı. Merkez Bankası'nın faizleri yükseltme ihtimali nedeniyle de, Avustralya doları Amerikan doları karşısında rekor düzeyde yükseldi.

Commonwealth Bank of Australia'nın uzmanlarından Michael Blythe, rakamların hiç de iyi görünmediğini belirterek, bunun faiz artışının da sinyalini verdiğini söylüyor.

Avustralya Merkez Bankası enflasyonu kontrol altında tutmayı önceliklerinden biri olarak görüyor.

Diğer taraftan banka faiz hadlerini Kasım 2010'dan bu yana değiştirmedi.

Ancak analistler, son enflasyon rakamlarının Merkez Bankası'nı faiz artırmaya itebileceğini ifade ediyor.