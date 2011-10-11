Türkiye'de cari açık ikiye katlandı

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Türkiye'de cari açık, yılın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre iki kat artarak 54.26 milyar dolara ulaşırken, ağustos ayında ise beklentiler doğrultusunda 3.96 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Reuters anketinde cari açığın 3.9 milyar dolar civarında gerçekleşmesi bekleniyordu.

Merkez Bankası, cari açıktaki artışta dış ticaret açığındaki artışın önemli rol oynadığını vurguladı.

Türkiye'de beklentiler geçen yıl gayrısafi yurtiçi hasılanın yüzde 6.7'si olarak kaydedilen cari açığın bu yıl yüzde 9-10'una ulaşması yönünde.

Cari açığın yüksek seyretmesinin ekonomiyi dış şoklara karşı savunmasız kılmasından kaygı duyuluyor.

Ancak Merkez Bankası'nın 20 Eylül'deki para kurulu toplantısına ilişkin tutanakları, önümüzdeki dönemde cari açığa ilişkin iyileşmeler beklendiğinin de altını çiziyor.

Reuters, cari açığı azaltmada kilit önlemin iç ve dış talep arasında daha iyi bir denge kurulması olduğuna dikkat çekerken, TL'de dolar karşısında yaşanan yüzde 20'lik değer kaybının ihracat için teşvik edici, ithalat için de bastırıcı bir rol oynamasının beklendiğini kaydediyor.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan geçen hafta cari açık konusunda iyimser bir beklenti içinde olduklarını belirterek, "Cari açık, yüksek enerji fiyatları ve Türkiye'nin yüksek büyüme hızına bağlı olarak yüksek ithalatla birlikte arttı. Ama cari açık konusunda en yüksek seviyeler artık geride kaldı. Bundan sonra trend aşağıya doğru olacak. Biz, önümüzdeki senelerde daha düşük cari açık rakamları bekliyoruz" demişti.