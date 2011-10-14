OECD'den İrlanda'ya övgü ve uyarı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD yayımladığı yeni raporunda İrlanda Cumhuriyeti'nin kamu harcamalarında yaptığı kesintileri övdü.

Raporda ülkenin uygulamaya koyduğu tasarruf önlemleri oldukça başarılı bulunurken ülke ekonomisinin "mütevazı bir toparlanma" yaşadığı belirtildi.

Bununla birlikte OECD, bütçe açığı konusunda olumlu görünen tablonun, düşüş göstermeyen işsizlik oranı sebebiyle bozulma ihtimaline dikkat çekti.

Geçen sene 113 milyar dolarlık mali yardım alan İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan ve Portekiz'le birlikte ekonomik kurtarma kapsamına alınan üç ülkeden biri.

'İşsizliğe dikkat' uyarısı

OECD'nin raporunda ülkenin kamu harcamalarının azaltılması yönündeki çabasının sürdürülmesi tavsiye edildi.

Raporda ayrıca İrlanda ekonomisinin 2012 yılı büyüme oranı yüzde 1,2 olarak ön görüldü.

İrlanda'da 2010 yılında yüzde 11,9 olan bütçe açığının gayri safi milli hâsılaya oranının, 2011'de yüzde 10'a, 2012'de yüzde 8,6'ya ve 2015'te yüzde 2,8'e düşeceği, rapordaki diğer tahminler arasında.

OECD'nin Dublin'e yönelik uyarısı ise istihdamla ilgili oldu.

Yüzde 14,3 oranında seyreden işsizliğin kalıcı hale geldiğinin belirtildiği raporda "bu durum iktisadi ve mali önlemlerin uygulanabilmesine zemin sağlayan toplumsal uzlaşıya zarar verebilir" denildi.