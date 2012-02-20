Japonya'nın ticaret açığı büyüyor

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Geçen yıl yaşanan nükleer krizin petrol ithalatını arttırması ve para birimi Yen'in güçlü bir seyir izlemesinin ihracata vurduğu darbe nedeniyle Japonya'nın ticaret açığı rekor seviyeye ulaştı.

Bir önceki yıla göre ithalatın yüzde 9,8 artması ve ihracatının yüzde 9,3 azalmasıyla Japonya'nın ticaret açığı 1,5 trilyon Yen'e (19 milyar dolar) ulaştı.

Geçen yıl Mart ayında meydana gelen deprem ve onu izleyen tsunaminin ardından 54 nükleer reaktörden çoğunun kapatılması nedeniyle yakıt ihracatı büyük artış gösterdi.

Japonya Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, Ocak ayında doğalgaz ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 74, kömür ithalatı ise yüzde 26 arttı.

Başlıca ticaret ortakları olan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nden gelen talebin azalması da Japonya'nın ihracatını olumsuz etkiledi.

Japon Yen'i geçen Nisan ayından bu yana Amerikan doları karşısında yüzde 7 artış gösterdi. Para biriminin değerinin yüksek olması, daha yüksek bir bedel ödemek zorunda kalan müşteriler açısından Japonya'nın ihraç ürünlerini daha az cazip hâle getiriyor.

Uzmanlar, Japon üreticiler de ürünleri için gereken bazı parçaları ülke dışından satın almayı tercih ettiğine, bunun sonucu olarak artan ithalatın da ticaret açığını büyüttüğüne dikkat çekiyor.

'Kamu borcu Everest Dağı'ndan yüksek'

Hükümet tahminlerine göre deprem ve tsunaminin Japonya'ya maliyeti 300 milyar dolara kadar çıkabilir.

Japonya'nın kamu borçları şu anda, 10,5 trilyon dolarla millî gelirin yüzde 228'i seviyesinde.

Artan yaşlı nüfusu nedeniyle sosyal güvenlik harcamalarının yılda 1 trilyon Yen'e (12,6 milyar dolar) çıkacağı açıklandı.

Başbakan Yoşihiko Noda, borçları azaltmak için ülkenin zaman kaybetmeye tahammülü olmadığını belirtti.

Noda, "Bir trilyon Yen'i, 10 bin Yenlik banknotlar halinde üst üste dizerseniz, 10 bin metre yüksekliğe ulaşırsınız. Bu Everset Dağı'ndan bile daha yüksek" ifadelerini kullandı.