İspanya bankalarına 'kurtarma paketi'

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Euro bölgesi maliye bakanları telekonferansla İspanyol bankaları için olası kurtarma paketini görüşmeye başladı.

Avrupa Birliği kaynakları, Madrid'in zor durumdaki bankalar için resmen yardım talebinde bulunabileceğini belirtiyor. Uluslararası Para Fonu IMF, İspanya bankalarının en az 40 milyar euro desteğe ihtiyacı olduğunu tahmin ediyor. IMF Cuma günü, stres testinin sonuçlarına dayanarak İspanyol bankalarının iyi idare edilmelerine rağmen kırılgan konumda olduklarını belirtmişti. Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Vitor Constancio, Portekiz radyosuna mülakatında "İspanya'nın, sadece bankaları için yardım talep etmesi bekleniyor" dedi. Constancio, 'İspanyol bankaları için böyle bir programın uygulanabilmesi için irade beyanı olması gerekir. Bunun da çabuk yapılması lazım" diye konuştu. BBC Madrid muhabiri Tom Burridge, İspanya'nın bir an önce, muhtelemen de Yunanistan'da gelecek hafta yapılacak seçimlerden önce harekete geçmesi için Brüksel'in baskısı altında olduğunu vurguluyor.

Yunanistan'da 16 Haziran'da yapılacak seçimlerin favorisi olarak görülen sol ittifak Siriza, IMF ve AB'nin yardım paketi karşılılığında Yunanistan'a dayattığı koşullara karşı çıkıyor. İspanya Başbakanı Mariano Tajoy, bu ku konudaki bir kararın ancak bağımsız denetleme raporunun yayımlanmasından sonra alınabileceğinde ısrar ediyor. İki hafta içinde yayımlanması beklenen raporda, İspanyol bankalarının desteklenmesi için ne kadar paraya ihtiyaç duyulduğu açıklanacak. Olası bir kurtarma paketinde paranın bankalara İspanyol hükümeti aracılığıyla verileceği belirtiliyor. Madrid'in zaten ağır bir kemer sıkma programı uygulaması nedeniyle yardım karşılığında İspanya için Yunanistan, Portekiz ve İrlanda'dakine benzer koşulların öne sürülmesi beklenmiyor.