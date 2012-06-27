13 ülkede kredi kartı yolsuzluğu operasyonu

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Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde 13 ülkede eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda kredi kartı bilgileri alıp satan 24 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlar Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın dört kıtayı kapsayan iki yıllık soruşturması sonunda düzenlendi.

FBI'ın kurduğu sahte bir forumda kredi kartı bilgilerini alıp satan kişiler izlendi.

Bunun doğrultusunda Amerika Birleşik Devletleri'nde 12, İngiltere'de de altı kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların yaşlarının 18 ile 25 arasında olduğu açıklandı.

Bu kişilerin suçlu bulunmaları halinde dolandırıcılıkla bağlantılı suçlardan 40 yıla kadar hapis cezası alabilecekleri belirtiliyor.

Mir İslam adlı bir kişi 50 binden fazla kredi kartının bilgilerini çalmakla suçlandı.

400 bin kart

Amerikalı yetkililer, toplam 400 bin kişinin kredi kartı bilgilerinin çalınmış olabileceğini söylüyor.

Yetkililer, bu operasyonla kredi ve ATM kartları aracılığıyla toplam 205 milyon dolar büyüklüğündeki bir yolsuzluğun önlendiğini vurguladı.

FBI, kredi kartı bilgilerini alıp satanları izleyebilmek için Haziran 2010'da Carder Profit adlı bir forum kurmuştu.

Bu forum aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Asya ve Avustralya'da birçok kişi izlenmişti.