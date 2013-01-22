Atari ABD'de yol ayrımında

Bilgisayar oyunları üreticisi Atari'nin Amerika Birleşik Devletleri kolu iflas koruma başvurusunda bulundu.

80'lerde çığır açan gözde video oyunu Pong'un yaratıcısı olan şirket, sürekli zarar eden Fransa merkezli ana şirket Atari SA'dan ayrılmak istiyor.



Atari Aralık'ta para bulabilmek için yatırımcılarla konuştuğunu açıklamıştı.



Ana şirket Atari SA yıllardır zor durumda.



Şirketin ABD kolu, son yıllarda dijital oyun ürtetimine ağırlık vermiş ve Atari SA'nın lokomotifi haline gelmişti.



Pong'un başarısı milyarlarca dolarlık bir video oyunları sektörün oluşmasına zemin hazırlamıştı.

40 yıl önce kurulan şirket, mali sorunlar yüzünden birkaç kez el değiştirdi.

Fransız Infogrames Entertainment adlı şirket Atari'nin bir bölümü 2000 yılında satın almıştı. 2008'de şirketin kalan hisselerini alan şirket, adını Atari SA olarak değiştirdi.

Şirket New York'taki iflas mahkemesine başvurusunda özel bir yatırım şirketinden alacağı 5,25 milyon dolar kredi için onay istedi.

Şirketin bu yolla yeniden yapılanma sürecine gireceği ve yeni oyunlar için pazar bulabileceği belirtiliyor.