ABD'de ithal pirinçte 'yüksek kurşun oranı'

ABD'ye giren ithal pirinç üzerinde yapılan incelemelerde, kurşun seviyesinin, sağlık açısından güvenli sınırın çok üzerinde olduğu tespit edildi.

Bazı pirinç numunelerinin Gıda ve İlaç İdaresi FDA'nın belirlediği "toplam tolore edilebilir miktar"ı 120 birim aştığı ortaya çıktı.

Amerikan Kimyacılar Derneği'nin bu bulguları, daha önce pirinçte arsenik bulunması üzerine ortaya çıkan kaygıları daha da artırdı.

Kurşunun birçok organa ve merkezi sinir sistemine zarar verdiği biliniyor.

Yüksek seviyede kurşuna maruz kalan çocuklarda ciddi gelişim bozuklukları görülüyor.

Sulama suyundan pirince

Pirinç tarlalarının yoğun biçimde sulanması gerektiği için bu ürün suya karışmış kirletici unsurlardan fazlasıyla etkileniyor.

Daha önce de pirinçte arsenik bulunması nedeniyle İngiltere ve ABD'de pirinç kullanımına yönelik uyarılar yapılmıştı.

Diğer ağır metaller de sağlık açısından risk teşkil ediyor.

ABD'ye İtalya, Çin, Bhutan, Tayvan, Hindistan, İsrail, Çek Cumhuriyeti ve Tayland'dan ithal edilen pirinç örneklerindeki kurşun miktarı günlük tüketim esas alınarak ölçüldü.

Sağlık açısından risk teşkil etmesi için kurşun seviyesinin FDA'nın belirlediği tolore seviyesinin 10 katına ulaşması gerekiyor.

Örneklerden alınan sonucun ise tolore seviyesinin 2-12 katı arasında değiştiği açıklandı.

New Jersey'deki Monmouth Üniversitesi'nde araştırmayı yürüten Dr Tsanangurayi Tongesayi en yüksek kurşun seviyesinin Çin ve Tayvan pirinçlerinde çıktığını, ancak alınan tüm örneklerde az ya da çok kurşun bulunduğunu belirtti.

Tongesayi, özellikle Hindistan ve Çin'de pirinç tarlalarının sulamasında kanalizasyon suyu ve sınai su atığının kullanıldığına dikkat çekti.

FDA, yeni bulguların incelenerek standartların gözden geçirilmesi için uluslararası alanda çalışmalara başlandığını açıkladı.