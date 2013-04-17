Amerikan pazarından çekilen Tesco'nun kârı düştü

İngiltere'nin en büyük süpermarket zinciri olan Tesco'nun yıllık kârı yaklaşık 20 yıldır ilk kez düştü.

Amerikan piyasasından çekildiğini de açıklayan Tesco, ABD'de Fresh & Easy adı altında faaliyet gösteren ve maliyeti 1,2 milyar sterlini bulan 199 mağazasını kapatıyor.

Tesco, Amerika'dan başka Japonya pazarından da çekildiğini ve Çin'deki genişleme programının daha ölçülü şekilde yürütüleceğini de duyurdu.

Şirketin İngiltere'deki gayrimenkulünün nominal değerinde de büyük bir azaltmaya gidildi.

Tesco'nun vergi öncesi yıllık geliri % 51 düşüşle 1,96 milyar sterline indi. Amerika pazarından çıkışın maliyetinin de hesaba katıldığı vergi sonrası kârlar ise, % 95,7 oranında düşerek 120 milyon sterlin olarak belirlendi.

Şirket, son 3 ayda, İngiltere'deki mağazalarında akaryakıt ve katma değer vergisi dışındaki satışlarında % 0,5 oranında artış olduğunu açıkladı. Tesco'nun hareketli geçen Noel döneminde 5 Ocak'a kadarki 6 haftada satışlarıysa % 1,8 artmıştı.

Dünyanın en büyük üçüncü süpermarketi olan Tesco, geçen yılın Ocak ayında yayımladığı yönetim kurulu başkanı Philip Clarke'ın liderliğinde yeniden yapılandırılmaktaydı.