BIS: Merkez bankaları para sürmeyi durdurmalı

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), merkez bankalarının ekonomik krizden çıkış için görevini yerine getirdiğini ve artık hükümetlerin daha çok şey yapması gerektiğini açıkladı.

İngilizce orijinal adı Bank for International Settlements'ın kısa yazımı (BIS) diye bilinen ve 'merkez bankalarının merkez bankası' adıyla anılan Basel merkezli kuruluş, ekonomilere para pompalamayı durdurmanın zamanının geldiğini belirtti.

Geçen hafta ABD Merkez Bankası piyasaya para sürmekten vazgeçmeyi planladığını duyurmuş, duyuru piyasalarda çalkantı yaratmıştı.

BIS yıllık raporunda merkez bankalarının altı yıl süren küresel kredi krizinin etkilerini hafifletmek için üzerine düşeni yaptığını belirtti.

Kredi kriziyle birlikte, merkez bankaları para akışını sağlayabilmek için çeşitli taktikler kullandı.

Merkez bankaları önce faizleri indirmiş, sonra piyasaya para sürmüş, çeşitli varlıklar satın almış ve bankacılık sistemine büyük miktarlarda para akıtmıştı.

BIS ise şimdi 'ekonominin tekerleklerini döndürme sırasının hükümetlerde' olduğunu söyledi.

'İstihdam piyasasında reform şart'

Kuruluş bunun da istihdam piyasası reformlarıyla üretkenliği arttırarak yapılabileceğini belirtti.

BIS ulusal hükümetlerin 'zorlu bir tamir ve reform programı' uygulaması gerektiğnii ve bunun kalıcı ekonomik kalkınma için tek yol olduğunu vurguladı.

Raporda, "Küresel mali krizin çıkmasından bu yana altı yıl geçmiş olsa da küresel ekonomide sürdürülebilir, sağlam bir ekonomik büyüme yok. Bu süre zarfında gelişmiş ülkelerdeki merkez bankaları, durumu kontrol altında tutmak için önlemler almaya zorlandı. Ama güçlü ve sürdürülebilir büyümenin dönüşünü önleyen yapısal sorunları merkez bankaları çözemez' denildi.

BIS'e göre merkez bankalarının aldığı önlemler, 'başkalarının önlem alması için vakit kazandırdı, bilançolarını düzeltmelerine izin verdi ve üretkenliğin artması için gereken reformları yaşama geçirme fırsatı tanıdı.

Ancak BIS'in Mali ve Ekonomik işler Bölümü Başkanı Stephen Cecchetti bunun özel sektörün reformları ertelemesini ve hükümetlerin düşük faiz sayesinde bütçe açıklarını daha ucuz bir şekilde kapatmalarını sağladığını da vurguladı.

1930 yılında kurulan BIS dünyanın en eski mali kurumu.

Kuruluşun 60 üyesi arasında mensupları arasında İngiltere, Avrupa, ABD, Çin, Japonya ve Türkiye Merkez Bankası da bulunuyor.