Riyad'a 22 milyar dolarlık metro sistemi

Suudi Arabistan hükümeti, başkent Riyad'da 22 milyar dolarlık bir metro sistemi inşa edileceğini açıkladı.

Yetkililer, 'dünyanın en büyük toplu taşıma inisiyatifi' olarak tanımladıkları proje kapsamında altı metro hattı kurulacağını, yeni sistemin ülke ekonomisinin canlanmasına katkıda bulunacağını belirtiyorlar.

Proje kapsamında açılan tasarım yarışmalarında, metro istasyonları için mimarî projeler seçildi. Kazanan projeler arasında, Irak kökenli İngiliz mimar Zaha Hadid'in tasarımları da bulunuyor.

Metro inşaatının gelecek yılın ilk aylarında başlayacağı ve trenlerin 2019 yılında hizmete gireceği belirtiliyor.

Arriyadh Kalkınma Kurumu Başkanı İbrahim bin Muhammed el Sultan, Riyad Toplu Taşıma Projesi'nin büyük bir istihdam kaynağı olacağını ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunacağını açıkladı.

Camridge Üniversitesi'nden Körfez uzmanı Jim Krane, BBC'ye yaptığı açıklamada, metro sisteminin Suudi Arabistan için doğru bir karar olduğunu ifade etti.

Krane, "Suudi hükümetinin likidite sıkıntısı var. Petrol fiyatları yüksek bir seviyede ancak yabancı piyasalara yapılan yatırımın getirisi oldukça düşük. Ellerinde büyük bir nakit fazlası var ve bu parayı harcamaları gerekiyor. Bunun en iyi yolu da altyapı hizmetlerine yatırım yapmak" dedi.

180 kilometrelik Riyad metrosu, Guiness Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en uzun tam otomatik metro ağı olarak kayıtlara geçirilen 75 kilometrelik Dubai metrosunu büyük farkla geride bırakacak.